von Werner Probst

Der frühere Gastwirt des Gasthauses „Alte Post“ in Laufenburg, Harry Draganski, ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Der Verstorbene hatte in diesem Sommer einen Unfall mit seinem Elektromobil, von dessen Folgen er sich nicht mehr erholt hat.

Während drei Jahrzehnten, von 1966 bis 1996, führte Harry Draganski mit seiner Frau Fridhelma das bekannte Gasthaus „Alte Post“ in der Andelsbachstraße, das er zu einer guten kulinarischen Adresse ausbaute. Den Betrieb übergab er schließlich an seinen Sohn. 2004 starb seine Frau.

Koch auf der „Hanseatik“

Bevor der gebürtige Danziger, der in den Wirren des Zweiten Weltkriegs über Umwege an den Hochrhein kam, in Laufenburg das renommierte Gasthaus übernahm, hatte er eine Ausbildung als Metzger absolviert und anschließend als Koch auf dem Kreuzfahrtschiff „Hanseatik“ angeheuert. Das Schiff war mit seinen 1200 Plätzen damals eines der größten Passagierschiffe der Welt. Während seiner fünfjährigen Kochtätigkeit auf dem Schiff bereiste Draganski die ganze Welt und bekochte auch bekannte Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft. So konnte auch Fidel Castro seine Speisen genießen.

Engagiert in Vereinen

Harry Draganski war auch im Vereinsleben von Laufenburg engagiert und eine feste Größe. So trat er bereits im Jahr 1963 dem Laufenburger Elferrat bei. Für seine jahrzehntelangen Verdienste wurde er zum Ehrenmitglied ernannt und war auch Träger des Hochrhein Verdienstordens, der ihm 1994 überreicht wurde.