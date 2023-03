Etwas in Vergessenheit geraten ist in jüngster Zeit der seit 2001 bestehende zwölf Kilometer lange Wanderweg „Rund um Rotzel“. Möglicherweise, weil anlässlich des 2016 begangenen 750-jährigen Ortsbestehens ein sieben Kilometer langer zweiter Rundwanderweg eingerichtet wurde, der allerdings überwiegend im nördlichen Bereich der Gemarkung verläuft, während der erstere die ganze Feldflur umfasst.

Der Wanderweg „Rund um Rotzel“ entstand zum Abschluss des von 1991 bis 2001 dauernden Flurneuordnungsverfahrens der Gemarkung Rotzel. Er wurde vom damaligen Vorsitzenden der Teilnehmergemeinschaft Jakob Gaßmann angeregt und geplant und von den Mitgliedern des Vorstandes unter Mithilfe des Laufenburger Forstbetriebs angelegt. Zu Ehren des verdienstvollen Vorsitzenden wurde der Weg vom Flurneuordnungsamt Bad Säckingen alsdann als „Jakob-Gaßmann-Wanderweg“ bezeichnet.

Thomas Sell weiß die Vorzüge des Jakob-Gaßmann-Weges zu schätzen. Der frühere Angehörige des Ortschaftsrats Rotzel will ihn als „Rotzler Jakobsweg“ nicht nur pflegen, sondern auch wieder etwas mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit bringen. Der vom Schwarzwaldverein ausgebildete Wanderführer bot deshalb am Sonntag innerhalb des Jahresprogramms der Ortsgruppe Görwihl eine vierstündige Tour rund um Rotzel an. Trotz regnerischer Witterung nahmen 32 Wanderfreunde daran teil.

Kleine Wanderkarte

Der Jakob-Gaßmann-Wanderweg „Rund um Rotzel“ mit seiner Höhendifferenz von etwa 220 Metern kann problemlos in Angriff genommen werden. Er ist mit gelb-weißen Wegweisern in der Örtlichkeit markiert. Eine kleine Wanderkarte, die eine Wegbeschreibung und auch einen Auszug aus der Dorfgeschichte enthält, kann aus einer von Thomas Sell angebrachten Box kostenlos entnommen werden. Diese befindet sich an der Informationstafel am Dorfplatz, am Ausgangspunkt der Wanderung. Parkmöglichkeit gibt es beim sich nahe befindenden Bürgerhaus.