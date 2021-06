von sk

In Laufenburg und Bad Säckingen profitieren die Ortsverbände des Technischen Hilfswerks (THW) vom Fahrzeugbeschaffungsprogramm des Bundes. Wie die SPD-Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter mitteilt, erhält das THW Laufenburg als Bergungsräumgerät einen Radlader im Wert von 235.000 Euro und einen Anhänger Drucklufterzeugung für 45.000 Euro, das THW Bad Säckingen einen Mannschaftstransportwagen im Wert von 65.000 Euro.

Der Deutsche Bundestag hat ein Fahrzeugbeschaffungsprogramm aufgesetzt, um den Fahrzeugbestand des THW auf Vordermann zu bringen. Mit rund 1000 neuen Fahrzeugen unterstützt der Bund die 668 THW-Ortsverbände in diesem Jahr. „Ich freue mich sehr, dass die haupt- und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des THW auch am Hochrhein jetzt Verstärkung erhalten haben. Damit kann das THW seine umfangreichen Aufgaben künftig noch besser wahrnehmen“, erklärt Schwarzelühr-Sutter.

Das THW mit seinen über 80.000 ehrenamtlich Engagierten leiste seit über 70 Jahren einen ganz entscheidenden Beitrag zum Zivil- und Katastrophenschutz. Sei es bei der Bewältigung von Überschwemmungen und Hochwasserereignissen, von Waldbränden, bei Bergungs- oder Rettungseinsätzen oder zuletzt auch beim Aufbau von Teststrecken und Impfzentren: Die Helfer des THW seien immer zur Stelle, tatkräftig, verlässlich und hervorragend ausgebildet. Dafür müsse das THW aber auch technisch bestens ausgestattet sein, so Schwarzelühr-Sutter.

Um in Liegenschaften, Technik und Fahrzeuge investieren und die Gewinnung von Helfern zu verbessern, wurde der Etat des THW im Bundeshaushalt allein in dieser Wahlperiode auf rund 460 Millionen Euro fast verdoppelt. So sei es gelungen, „aus einer Behörde der Mangelverwaltung und der ,Oldtimersammlung‘ eine schlagkräftige Organisation zu machen“, die für die großen Herausforderungen gut gerüstet sei, so die Abgeordnete.

Bis zur Jahresmitte 2021 wurden deutschlandweit bereits rund 450 Fahrzeuge im Wert von insgesamt 31 Millionen Euro an die Ortsverbände übergeben, darunter auch die Fahrzeuge in Bad Säckingen und Laufenburg. In der zweiten Jahreshälfte folgen die restlichen Fahrzeuge. Schwarzelühr-Sutter: „Angesichts der zunehmenden und extremen Wetterereignisse im Zusammenhang mit dem Klimawandel ist das THW wichtig wie nie zuvor.“