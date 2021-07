von sk

Fünf neue Fahrzeuge und eine ausgebaute Unterkunft mit moderner

Ausrüstung – in Laufenburg ist das Technische Hilfswerk (THW) gut aufgestellt. „Die Erneuerungsoffensive des Bundes kommt in den Ortsverbänden an und rüstet sie gut aus für die Einsätze“, stellt die SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter fest. Wie sie unserer Zeitung mitteilte, hat sie an Ort und Stelle mit THW-Verantwortlichen das Corona-Jahr bilanziert. In den kommenden Wochen werde sich vor allem beim Nachwuchs zeigen, ob die kontaktarme Pandemiezeit das ehrenamtliche Engagement dauerhaft in Mitleidenschaft gezogen hat.

Am Samstag hat sich die Laufenburger THW-Jugend nach langer Lockdown-

Zeit erstmals wieder zu praktischen Übungen in der Unterkunft getroffen. „Das ist jetzt extrem wichtig, damit uns der Nachwuchs nicht verlorgen geht“, sagt Ortsbeauftragter Tobias Roming im Gespräch mit der Abgeordneten. Die Befürchtungen, dass die Bindung über die Pandemiemonate nachgelassen hat, bewahrheiten sich nicht. Die jungen Helferinnen und Helfer lassen sich den Neustart nicht entgehen. „Es zahlt sich aus, dass wir einiges getan haben, um mit ihnen in Kontakt zu bleiben“, freut sich Roming.

Corona hat die THW-Helfer zwar in vielen Aktivitäten stark eingeschränkt. Die Einsatzbereitschaft war aber zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Dazu gehört auch, dass die neuen Fahrzeuge ausgerüstet und die Mannschaft auf das moderne Gerät geschult wurden. „Das haben wir jeweils in kleinster Besetzung und verteilt auf mehrere Tage gemacht“, berichtet Roming, der Schwarzelühr-Sutter gemeinsam mit dem Regionalstellenleiter Markus Woywod und Zugführer Sebastian Thoma durch die Laufenburger THW-Unterkunft führte.

Zuletzt waren ein neuer Bergungsradlader und ein Kompressor im Wert von insgesamt 280.000 Euro eingetroffen. In strahlendem THW-Blau stehen alle neuen Fahrzeuge auf dem Hof. Und mit der Erweiterung der Wache wurden nicht nur notwendigen Räumlichkeiten für Frauen und Jugendliche geschaffen, sondern unter anderem auch der Leitstand zur Einsatzkoordination neu

strukturiert. „Damit ist das THW in Laufenburg gut auf die wachsenden Anforderungen vorbereitet, die sich nicht immer nur bei Sturm-, Hochwasser-

Berlin, und Bergungseinsätzen ergeben, sondern auch beim Aufbau von Teststrecken und Impfzentren. Das haben wir ja gerade erlebt“, sagt Schwarzelühr-Sutter.