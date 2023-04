Das neue dreitägige Saison-Eröffnungsturnier des Tennis-Club Kraftwerk Laufenburg (TC KWL) war ein durschlagender Erfolg: Die drei neu erstellten Allwetter-Außenplätze haben ihre erste Bewährungsprobe bestanden.

Die im letzten Spätherbst sanierten Außenplätze auf der idyllischen Anlage am Rhein sind topmodern: Auf einer Stabilitätsmatte mit 24 Millimeter hohem, mit Quarzsand gefülltem Kunstrasen und einer zwei bis drei Millimeter dünnen Gleitschicht aus einer speziellen Ziegelsandmischung spielt es sich wie auf einem originalen Sandplatz – nur trocknen die Courts nach Regen sehr viel schneller ab und sind darum, bei geeigneten Temperaturen, das ganze Jahr draußen bespielbar. TC KWL-Spielleiterin Karin Müller war denn auch rundum zufrieden: „Die großartigen Plätze ermöglichten selbst bei morgendlichen noch frischen Temperaturen besten Wettkampfsport.“

Für den ersten „Hase-Cup“, das neue Turnierformat des TC KWL, das von Karfreitag bis Ostersonntag ausgetragen wurde, meldeten sich bereits mehr als ein Dutzend Spielerinnen und Spieler; das Tableau umfasste Einzel- und Doppel-Konkurrenzen bei den Damen und Herren und ein Mixed-Doppel-Wettbewerb. Bei guten Bedingungen gab es auf den Plätzen begeisternde Ballwechsel, spannende Spiele und grossartige Matches zu sehen, die Zuschauer konnten sich zudem in der Bäsebeiz bei Speis und Trank vergnügen. “Hase-Cup„-Sieger in den Einzeln wurde bei den Damen Regula Kläusler (Herznach, bei den Herren Otmar Raufer (Döttingen). Im Doppel obsiegten bei den Damen Pia Spuhler (Kaisten) und Karin Müller (Wölflinswil), das Mixed gewannen Sandra Almeida (Oberhofen und Romano Pasquinelli (Neuhausen).

Die Saison des TC KWL geht nun mit der Interclub-Meisterschaft weiter, zu der drei Mannschaften antreten. Anfang Juni starten, jeweils am Mittwoch (ab 16 Uhr bis in die Abendstunden) die beliebten “Tennis für Jedermann„-Nachmittage, die auch Nicht-Vereinsmitgliedern und blutigen Anfängern (Tennisrackets vorhanden) offenstehen. Am 24. Juni steigt das Sommer-Pluschturnier, eine Doppelkonkurrenz, bei der die Doppelpartner wie auch die Gegner Runde für Runde zugelost werden. Mehr Informationen zum Tennisclub gibt es im Internet unter: www. tckwl.ch