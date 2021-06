von sk

Der Tennis-Club Kraftwerk Laufenburg (TC KWL) lanciert Ende Juni einen wöchentlichen freien Spielbetrieb: Interessierte, Anfänger, Fortgeschrittene und Wettkampfspieler haben die Möglichkeit, jeweils am Mittwochnachmittag/abend unentgeltlich auf der prächtigen Anlage einer der attraktivsten Tennisclubs im Fricktal mit eigener Halle und drei Außenplätzen zu spielen.

Am Mittwoch, 30. Juni startet, wie danach jeden Mittwoch ab 16 Uhr, der freie Spielbetrieb für Alle beim Tennis-Club Kraftwerk Laufenburg (TC KWL): Dabei sind auch Interessierte aus der ganzen Region willkommen, die nicht Mitglieder des TC KWL sind. In lockeren Matches oder freiem Spielbetrieb steht dabei der Plausch im Vordergrund; sogar Rackets stehen für Erstversuche unentgeltlich zur Verfügung; fachkundiges Personal gibt Groß und Klein erste Tipps.

Tennis spricht nahezu jede Altersklasse an, beim TC KWL wirken sogar Spieler über 80 Jahre erfolgreich in der Interclub-Seniorenmannschaft 65 plus. Der Sport, sagt Otmar Raufer, Präsident des TC KWL, „ist etwas für die ganze Familie – vom Enkel bis zum Großvater“. Wer Tennis spielt, bewegt sich und bringt das Herz-Kreislauf-System auf Trab. Spieler trainieren Reaktionsfähigkeit, Koordination und Kraft. Raufer: „Das Laufen fördert die Beinmuskulatur und das Schlagen trainiert die Arme“ – so lässt Tennis überflüssige Kilos verschwinden; bis zu 1000 Kilokalorien und mehr kann ein Spieler verbrennen, je nach Intensität des Spiels. Tennis kann sogar Menschen mit chronischen Rückenschmerzen helfen – als Ergänzung zu anderem Training, zum Beispiel im Fitnessstudio oder durch gezielte Physiotherapie.

Zur allgemeinen Grundausrüstung gehören ein Schläger, gut sitzende Tennisschuhe und Sportbekleidung. Anfänger, die den Sport erst austesten wollen, können sich beim Spielbetrieb für Jedermann auf der Anlage des TC KWL einen Schläger ausleihen; gewöhnliche Sportklamotten wie T-Shirt, kurze Hose und Sportschuhe ohne grobes Sohlenprofil reichen aus; im Sommer gehört eine Kopfbedeckung dazu!

Der TC KWL als grenzüberschreitender Verein bietet neben dem freien Spielbetrieb auch Tennisstunden und spezielle Programme für Kids-Tennis an – all diese Aktivitäten, so Präsident Raufer, „sollen beitragen, dass der TC KWL ein lebendiger und dem Allgemeinwohl verpflichteter Sportverein bleibt.“

Mehr Infos: www.tckl.ch