Der Entwurf des Bebauungsplans für das neue Rotzler Baugebiet „Bühlrain“ ist bis Ende Januar einen Monat lang öffentlich ausgelegen. Diese Prozedur muss nun wiederholt werden. Vor allem Änderungen im Bereich der geplanten Zufahrtsstraße sowie externe und interne Ausgleichsmaßnahmen sind Gründe für die erneute Offenlegung. Nun haben Bürger und öffentliche Stellen erneut Gelegenheit, den Plan einen Monat lang einzusehen und ihre Stellungnahmen abzugeben. Dadurch verzögert sich auch die Erschließungsplanung.

Fachplaner Till Oliver Fleischer präsentierte die neue Fassung in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Das Landratsamt Waldshut teilte mit, dass sich im Plangebiet ein geschütztes Offenlandbiotop in Form einer Feldhecke an der nördlichen und östlichen Straßenböschung befindet. Sie wurde 2019 nachkartiert. Die Feldhecke bleibt zum größten Teil erhalten. Ein kleiner Teil, 42 Quadratmeter, im Norden muss aufgrund des Baus der neuen Ringstraße gerodet werden. Der Verlust wird durch die Entwicklung von 70 Quadratmetern neuer Feldhecken innerhalb des Plangebiets ausgeglichen. Zudem wurden in der Stellungnahme Fauna-Flora-Habitat-Gebiete in Form von geschützten Mähwiesen angegeben. Für beide Bereiche musste eine Ausgleichsfläche gesucht werden. Gefunden wurde eine Ersatzfläche auf der Gemarkung Hochsal. Für den Eingriff in die geschützte Mähwiese wird eine Ausnahmegenehmigung beantragt.

Die Planung im Bereich der Zufahrtsstraße wurden leicht verändert, um eine einheitliche Straßenbreite von 5,5 Metern zu erlangen, ohne in den Hang neben der Straße allzu sehr einzugreifen. Etliche Bedenken und Anfragen der Bürger wurden zur Kenntnis genommen, aber fanden keine Zustimmung. Unter anderem wurde von den Bürgern angeregt, im Bebauungsgebiet entlang der Erschließungsstraße Gehwege vorzusehen. Till Oliver Fleischer betonte, dass die Straße, bis auf die Stichstraße, eine komfortable Breite von 5,5 Metern habe, in dem Gebiet kein Durchgangsverkehr bestehe und deshalb keine Gehwege angelegt werden. Der Ortschaftsrat Rotzel hat den Änderungen im Bebauungsplan bereits zugestimmt und auch der Laufenburger Gemeinderat gab sein Einverständnis. Offen ist derzeit noch immer, ob es eine zentrale oder dezentrale Wärmeversorgung geben soll, wie Bürgermeister Ulrich Krieger mitteilte.