Sechs Kinder werden am Sonntag, 17. Juli, um 11 Uhr bei einem Gottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde Laufenburg in der Badstube in Laufenburg/CH im Rhein getauft. Die ganze Gemeinde und alle Interessierten sind dazu eingeladen. Da es keine Sitzgelegenheiten vor Ort gibt, können für die Wiese Picknickdecken, Campingstühle oder Klapphocker mitgebracht werden. Es gibt dort wenig Schatten um diese Uhrzeit, daher ist ein Sonnenschutz dringend empfohlen. Bei Regen oder Gewitter findet der Gottesdienst in der Versöhnungskirche statt.