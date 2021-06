von Markus Vonberg markus.vonberg@suedkurier.de

Wegen gestiegener Schülerzahlen benötigt die Hebelschule in Rhina weitere Klassenzimmer. Diese werden jetzt durch die Verlegung der Schulmensa geschaffen. Der Gemeinderat Laufenburg beschloss am Montag auf Vorschlag der Stadtverwaltung, den ehemaligen Öltankraum im Tiefparterre des Schulgebäudes zu einer 57 Quadratmeter großen Mensa mit 51 Sitzplätzen umzubauen, eine benachbarte Garage soll zur 23 Quadratmeter großen Zubereitungsküche werden. Durch die Verlegung der Mensa werden zwei Räume frei, die dann wieder für den Unterricht genutzt werden können. Die Zahl der Klassenzimmer steigt dadurch von zehn auf zwölf. Spätestens zum Schuljahr 2022/23 soll die neue Mensa zur Verfügung stehen. Mit der Planung wurde das Architekturbüro Preiser aus Waldshut-Tiengen beauftragt.

Wie Bürgermeister Ulrich Krieger darlegte, besuchen aktuell 234 Kinder die Grundschule im Laufenburger Stadtteil Rhina, das sind 29 mehr als im Vorjahr. Seit dem Schuljahr 2017/18 wird dort eine Ganztagsbetreuung angeboten. Sie wird gut angenommen, durchschnittlich 87 Kinder nehmen daran teil, etwa ebenso viele Mittagessen werden jeden Schultag ausgegeben.

So stellt sich die Situation von außen dar: Im unteren Teil des Gebäudes sollen links der Treppe soll die Mensa und rechts die Küche untergebracht werden. | Bild: Vonberg, Markus

Die Verlegung der Mensa in den nicht mehr benötigten Tankraum war bereits in den Haushaltsberatungen angedacht worden. Wegen der Landespolitik musste es nun aber ganz, ganz schnell gehen. Kurz vor Jahresende 2020 unterzeichnete Baden-Württemberg als letztes Bundesland mit dem Bund eine Vereinbarung über Finanzhilfen zum beschleunigten Ausbau der Infrastruktur zur Ganztagsbetreuung an Grundschulen. Damit standen 100 Millionen Euro zur Verfügung, mit denen das Land 70 Prozent der entsprechend Baukosten trägt – ein mehr als attraktives Angebot für jede Gemeinde.

Am 17. Mai gab das Land die Fördervoraussetzungen bekannt, und bereits acht Tage später konnten ab dem 25. Mai Anträge eingereicht werden – die Projekte mussten aber vor dem 30. Juni beginnen. Jetzt war im Laufenburger Rathaus größte Eile angesagt, denn das Land erteilte die Zusagen nach dem Windhundprinzip. Am 27. Mai habe Laufenburg seinen Antrag beim Regierungspräsidium eingereicht, so Krieger. Der darin beschriebene erste Bauabschnitt beinhalte Rohbauarbeiten und neue Fenster, Bestandsuntersuchungen und Architektenleistungen. Um fristgerecht mit der Baumaßnahme beginnen zu können, beauftragte der Bürgermeister am 26. Mai die Radolfzeller Firma HPC mit der Untersuchung der Bausubstanz. Die Stadtverwaltung rechnet mit Gesamtkosten in Höhe von 450.000 Euro.

Stadträtin Gabi Schäuble (FW) lobte die schnelle Handlungsweise der Verwaltung. Das Vorgehen der Landesregierung nannte sie „unmöglich“. Raimund Huber (Grüne) erkundigte sich, ob die Mensa barrierefrei zu erreichen sei. Dies sei aufgrund der Lage nicht möglich, so der Bürgermeister. Jürgen Weber (Grüne) beschlich ein „unbehagliches Gefühl“ beim Gedanken, dass in einem ehemaligen Tankraum Speisen gereicht werden sollten. Nach der Sanierung werde der Raum rückstandsfrei sein, so Krieger. Gerhard Tröndle (CDU) wies auf die durch die Fensteröffnungen veränderte Statik hin. Nächste Woche wird der Gemeinderat am 21. Juni die Räumlichkeiten besichtigen.