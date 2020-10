von sk

An der Hauptversammlung des Tambourencorps Laufenburg 1949 standen Wahlen auf der Tagesordnung. Durch eine größere Rochade sowie frische Kräfte setzt der Verein einerseits auf Kontinuität und schafft gleichzeitig die Basis für eine weiterhin erfolgreiche Vereinsentwicklung. Nach 14 Jahren im Vorstand, davon zehn als Präsident, hat sich Markus Jehle entschieden, sein Amt an seinen bisherigen Vize Marco Schuler weiterzugeben.

Als neuer Vizepräsident wurde Leon Grass gewählt, der bisher als Vorstandsmitglied in der Funktion als Vereinswart fungierte. Ihn beerbt Larissa Kümin. Ebenfalls neu in den Vorstand gewählt wurde Colin Erhard als Aktuar. Er übernimmt diese Funktion von Tino Thevarajah. Philipp Maier wurde als Kassier in seinem Amt bestätigt. Gregor Maier gab die musikalische Leitung in jüngere Hände ab. Er bleibt dem Verein weiterhin als Jungtambouren-Instruktor und Aktivmitglied erhalten. Mit Leon Grass übernimmt ein Eigengewächs das musikalische Zepter und zusätzlich die Leitung des Stamms. Sein Vorgänger in dieser Funktion und gleichzeitig langjähriges Vorstands- sowie Aktivmitglied, Roman Schnetzler, hat sich ebenfalls entschieden, etwas kürzer zu treten. Um die über die vergangenen Jahre erfreulicherweise stets wachsende Anzahl Jungtambouren adäquat ausbilden zu können, ergänzt Roman Maier, langjähriges Aktivmitglied, ehemaliger Militärtambour und Booking-Manager, das Instruktoren-Team.

Aufgrund der Einschränkungen wegen der anhaltenden Corona-Pandemie sind im laufenden Vereinsjahr 2020/2021 bisher sämtliche Auftritte abgesagt worden. Dennoch hat die Vereinsführung entschieden, den Probe-Betrieb per Anfang August unter Einhaltung des Schutzkonzepts wieder aufzunehmen, um für Anfragen in den kommenden Monaten bestens gerüstet zu sein. Buchungsanfragen werden gerne (booking@tambouren-laufenburg.ch) entgegengenommen.

Weitere Informationen im Internet:

http://www.tambouren-laufenburg.ch