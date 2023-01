von Charlotte Fröse

Seit rund zweieinhalb Jahren ist Sebastian Holle als Schulsozialarbeiter bei Problemen für Schüler, Lehrkräfte und Eltern an den Laufenburger Schulen da, um zu vermitteln, zu beraten, zu helfen, einfach auch mal nur zuzuhören oder für ein entspanntes Klima in den Klassen zu sorgen. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats berichtete er aus einem ganz „normalen“ Schultag und stellte seine Arbeit vor.

Sebastian Holle arbeitet seit 2020 als Schulsozialarbeiter an Laufenburger Schulen.

„Viele Konflikte unter den größeren Schülern werden heutzutage digital in den sozialen Netzwerken ausgetragen und eskalieren dann in der Schule“, berichtete Sebastian Holle. Dies werde aktuell und zukünftig mehr Stellenwert bekommen.

Ebenso verhalte es sich mit Schülern, vor allem in der Grundschule, die aufgrund psychischer Probleme oder Störungen kaum oder gar nicht beschulbar seien. Besonderes Augenmerk müsse Holles Ausführungen zuufolge auf die ansteigende Zahl der Schüler gerichtet werden, die kein Deutsch sprechen und sich mit dem Erwerb der Sprache schwer tun.

Fokus liegt auf der Gewaltprävention

Zunehmend sieht Holle auch Herausforderungen im Mangel an Lehrkräften, der schlechten Versorgung im Landkreis mit ambulanten Kinder- und Jugendpsychotherapeuten, aber auch im Bereich der Eltern, die eine enge professionelle Begleitung und Unterstützung benötigen, diese jedoch ablehnen.

Seine Ziele für die Zukunft liegen unter anderem in der Gewaltprävention in Zusammenarbeit mit der Polizei in den 5. oder 6. Klassen. Der Umgang mit sozialen Medien ist ein weiteres Thema. Aktionen mit einzelnen Klassen, um den Schülern die Kontaktaufnahme zur Schulsozialarbeit zu erleichtern, stehen ebenfalls auf seiner Liste. Mit externen Anbietern möchte er Aktionen in den Bereichen Erlebnispädagogik, Theater oder Musik anbieten. Ein weiteres Ziel ist die Verstärkung der Elternarbeit beispielsweise mit einem Elterncafé.

Viele Einzelgespräche notwendig

Holle ist zu 66 Prozent seiner Arbeitszeit an der Hans-Thoma-Schule tätig und die restlichen 33 Prozent teilen sich auf die Hebelschule mit ihren Standorten in Rhina und Luttingen auf. Im Schuljahr 2021/2022 erreichte er in der Einzelfallhilfe 149 Schüler. Er führte 788 Einzelgespräche. Zu Eltern bestand in 97 Fällen ein Kontakt. Regelmäßig steht Sebastian Holle auch zum Jugendamt in Verbindung, was im besagten Zeitraum 42-mal der Fall war. An der Hans-Thoma-Schule betreute er im letzten Schuljahr 18 Klassen mit 421 Schülern.

Großen Wert legt er dabei auf die Förderung der Klassengemeinschaft, der Vermeidung und Bearbeitung von Konflikten, der Gewaltprävention und dem Sozialtraining. An der Hebelschule mit den jüngeren Grundschulkindern, zielen seine Angebote in den Klassen auf der Vermeidung und der Bearbeitung von Konflikten, der Förderung sozialer Kompetenzen, der Stärkung der Klassengemeinschaft und der gewaltfreien Kommunikation. Er arbeitet in zehn Klassen mit 242 Schülern.