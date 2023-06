Laufenburg vor 5 Stunden Streit im Stadtseniorenrat – Bisheriger Vorsitzender steigt aus Verein aus und spricht über Gründe Jürgen Wagner ist mit der Anschaffung einer Fahrrad-Rikscha nicht einverstanden. Am Mittwoch soll der Verein über das Projekt abstimmen und einen neuen Vorsitzenden wählen.

Für den Stadtseniorenrat Laufenburg testen Hans Eugen Tritschler (am Lenkrad) sowie (von links) Antonia Tritschler, Katy Kriese und Nicole Winter Ende Mai ein Rikscha-Modell aus, wie es für das Projekt „Wind in den Haaren“ zum Einsatz kommen soll. Der bisherige Vereinsvorsitzende zweifelt an dem Projekt. | Bild: Reinhard Herbrig