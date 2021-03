Die Zahl der Straftaten ist 2020 in ganz Südbaden wie auch im Landkreis Waldshut gegenüber dem Vorjahr nochmals zurückgegangen. Wie hat sich die Kriminalität in den Gemeinden Laufenburg und Murg entwickelt?

Die Kriminalitätslage in Laufenburg und Murg für das Jahr 2020 ist natürlich auch unter den besonderen Bedingungen der Corona-Pandemie zu betrachten. Insgesamt kann jedoch festgehalten werden, dass die Zahlen auf einem historischen Tiefstand sind und sowohl die Stadt Laufenburg als auch die Gemeinde Murg zu den sichersten Flecken in Südbaden gehören.

Die Statistik für Südbaden verzeichnet einen starken Anstieg tatverdächtiger Kinder und Jugendlicher im Zusammenhang mit Verbreitung pornografischer Schriften zum Beispiel in WhatsApp-Gruppen. Müssen Sie aus dem Bereich Ihres Postens ähnliches berichten?

Die Polizeiliche Kriminalstatistik 2020 weist in diesem Deliktsbereich in der Tat signifikante Anstiege aus. Anzumerken ist hier aber auch, dass die Aufklärungsquote bei nahezu 100 Prozent liegt. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipostens Laufenburg haben wir diese hohen Zahlen jedoch nicht zu vermelden.

Zur Person Stephan Frei ist 45 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Er ist seit 1995 bei der Polizei, seit 2001 Dienstgruppenleiter beim Polizeirevier Bad Säckingen und seit Juli 2019 Postenleiter in Laufenburg.

Gestiegen ist in Südbaden die Zahl der Straftaten gegen Angehörige von Polizei und Hilfsorganisationen. Welche Erfahrungen hat der Polizeiposten Laufenburg 2020 damit gemacht?

Die Zahlen in diesem Deliktsbereich befinden sich im Bereich des Polizeipräsidiums Freiburg auf einem Zehn-Jahres-Höchststand. Im Vergleich zu großen innerstädtischen Dienstbezirken sind die Zahlen bei uns zum Glück nicht so hoch. Aber selbstverständlich finden diese Übergriff auch bei uns statt und werden konsequent und nachhaltig verfolgt.

Wie beurteilen Sie überhaupt die Zusammenarbeit des Postens mit den örtlichen Feuerwehren, den anderen Hilfsorganisationen, den Gemeindeverwaltungen und auch – besonders während der Fasnacht – mit den Vereinen?

Die Zusammenarbeit in diesen Bereichen funktioniert hervorragend. Dies liegt natürlich hauptsächlich daran, dass man sich untereinander kennt und wir wissen, dass wir unsere Ziele gemeinsam besser erreichen können. Die Fasnacht ist insbesondere in Laufenburg eine ganz besondere Zeit. Aber auch hier funktioniert die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Vereine und der Stadtverwaltung tadellos.

Ein ganz neuer Tatbestand 2020 waren Verstöße gegen die Corona-Verordnungen. Gab es hier Probleme mit uneinsichtigen Laufenburgern und Murgern?

Ja, auch in Laufenburg und Murg hatten wir hin und wieder Kontakt mit Bürgern, welche sich uneinsichtig gegenüber den Vorschriften der Corona-Verordnung gezeigt haben. Neben dem Nichttragen der sogenannten Mund-Nasen-Bedeckung wurden hier vor allem Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen zur Anzeige gebracht. Allerdings möchte ich noch ein großes “Aber“ anfügen: Der ganz große Teil der Bevölkerung hält sich in dieser schwierigen und herausfordernden Zeit an die Vorgaben.

In den vergangenen Jahren ist es auf dem Polizeiposten Laufenburg zu einem umfassenden personellen Wechsel gekommen. Sind Sie mit der aktuellen Personalsituation zufrieden?

In den letzten drei Jahren gab es beim Polizeiposten Laufenburg aufgrund von Pensionierungen in der Tat einen kompletten personellen Austausch. Derzeit arbeiten wir hier mit sechs Polizeibeamten und sind mit der personellen Ausstattung zufrieden.

Was macht zeitlich überhaupt die Hauptarbeit der Beamten auf einem Posten wie in Laufenburg aus? Streifefahren? Ermittlungen? Büroarbeit? Unfalleinsätze?

Es ist leider so, dass die Büroarbeit sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Wir versuchen jedoch den Kontakt mit den Bürgern auf der Straße zu halten und sind unter anderem natürlich auch für die Unfallaufnahme zuständig.

Eine letzte Frage: Was macht einen guten Polizisten aus?

Das ist zwar eine kurze Frage, mit deren Beantwortung ich jedoch alleine eine halbe Seite ihrer Zeitung füllen könnte. Grundsätzlich muss ein guter Polizeibeamter über fundierte Rechtskenntnisse verfügen, da die Gesetze die Grundlage jeden staatlichen Handelns bilden. Meiner Meinung nach ist es aber auch ganz wichtig, dass der Polizist eine menschliche Seite hat, sein Gegenüber respektiert und wo möglich auch mal Fünfe gerade sein lässt.