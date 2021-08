von sk

Die Stadt Laufenburg hat aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklung die für 14. September in der Luttinger Möslehalle geplante Sitzung zur Koordinierung des städtischen Veranstaltungs- und Sammelkalender abgesagt. Vereine und Veranstalter sollen die bereits bekannten Termine für 2022 bis zum 17. September per Mail der Tourismus- u. Kulturabteilung (willkommen@laufenburg-baden.de) melden. Sollte es Terminüberschneidungen geben, will die Stadt dies im Kontakt mit den Veranstaltern klären. Der Veranstaltungskalender soll im Oktober im Amtsblatt veröffentlicht werden.

„Selbstverständlich verstehen wir, dass die Planung für nächstes Jahr bedingt durch die momentane Situation schwierig ist. Aber um alles koordinieren zu können ist es trotzdem wichtig, dass die Termine bei uns angemeldet werden“, erklärt Julia Baumgartner für die Tourismus- u. Kulturabteilung. Sollte Corona Veranstaltungen nicht zulassen, könnten diese kurzfristig abgesagt werden. Sollte für eine Veranstaltung eine städtische Halle oder ein städtischer Saal genutzt werden, ist eine Meldung bei der Stadtverwaltung (irena.schlachter@laufenburg-baden.de) nötig.