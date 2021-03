Corona-Impftermine und Fahrten zum Kreisimpfzentrum nach Tiengen vermittelt weiterhin die Stadt Laufenburg. Über 80 Jahre alte Impfberechtigte können sich deswegen montags bis freitags 9 bis 12 Uhr sowie donnerstags auch 14 bis 17 Uhr unter 07763/806140 an die Tourismus- und Kulturabteilung der Stadt wenden. Fahrten zum Kreisimpfzentrum können auch direkt mit dem Stadtseniorenrat unter 07763/34 33 vereinbart werden.

Zur Einrichtung eines lokalen Impfzentrums für Laufenburg, Murg und Albbruck konnte Bürgermeister Ulrich Krieger am Montag im Gemeinderat nicht Neues berichten. Auf Nachfrage unserer Zeitung konkretisierte er gestern: „Wir organisieren intern schon die genauen Abläufe.“ So werde überlegt, wie die Impfberechtigten zu informieren seien, damit sie sich rechtzeitig anmelden könnten. Allerdings sei nicht klar, wann das Sozialministerium den Impfstoff für das in Luttingen geplante lokale Impfzentrum freigebe. Falls vorher Impfungen bei den Hausärzten möglich seien, habe sich das lokale Impfzentrum erledigt.

Am Montag ist auch im Landkreis Waldshut das landesweite Pilotprojekt „Impfen in Praxen“ angelaufen, bei dem niedergelassene Ärzte in die Impfversorgung einbezogen werden. In jedem Bezirk eines Kreisimpfzentrums gibt es maximal eine von der Kassenärztlichen Vereinigung ausgewählte Hausarztpraxis, die dazu berechtigte Patienten gegen Corona impft. Die anspruchsberechtigten Personen sind in der Regel bereits Patienten der jeweiligen Arztpraxis und werden von dieser über die Impfmöglichkeit informiert. Das Pilotprojekt läuft für die Dauer von sechs Wochen und soll Erfahrungswerte für die Impfung in Hausarztpraxen liefern.

Auch wenn ein lokales Impfzentrum durch die Impfung in Arztpraxen hinfällig wird, könnte es sein, dass die Stadt ein Schnelltest-Zentrum einrichten muss. Im Augenblick sind Corona-Schnelltests bei den Arztpraxen Boettcher und Oeschger, der Apotheke im Laufenpark sowie sporadisch beim DRK in Luttingen möglich. „Wir können im Moment noch nicht abschätzen, ob diese Strukturen ausreichen“, so Bürgermeister Krieger am Montag im Gemeinderat. Sollten sich Grenzgänger regelmäßig testen müssen, könnte die Einrichtung eines Testzentrums nötig werden.