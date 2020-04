In Laufenburg soll es nicht nur in den beiden Stadtteilen Hochsal und Laufenburg, sondern auch in Binzgen und Teilen der Kernstadt schnelle Verbesserungen bei der Versorgung mit schnellem Internet geben. Hierfür kooperiert die Stadt mit dem Privatunternehmen Stiegeler IT aus Schönau. Die Stadt baut wie vorgesehen Glasfaseranschlüsse in Rotzel und Hochsal, Stiegeler IT kümmert sich um den Ausbau in Binzgen und Teilen der Kernstadt. Zusammen investieren sie eigenen Angaben zufolge 5 Millionen Euro in den Ausbau.

„Die Pläne dafür werden zurzeit im Detail ausgearbeitet, die Versorgung der ersten Haushalte startet voraussichtlich Ende 2020“, erklärten die Stadtverwaltung und Stiegeler IT am Montag in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Für die Bürgerinnen und Bürger von Laufenburg bedeute die neue Breitband-Infrastruktur den ersehnten Anschluss an die digitale Zukunft, heißt es weiter.

Die Internetversorgung in Laufenburg ist aktuell je nach Stadtteil und Straßenzug höchst unterschiedlich. Am besten steht es darum im Laufenpark und im Industriegebiet-Ost. Hier sowie in einzelnen Häusern entlang der Königsberger Straße und am Beginn des Stadtwegs sind laut Breitbandatlas leitungsgebunden mindestens 1000 MBit pro Sekunde verfügbar. Relativ gut sind mit leitungsgebunden mindestens 400 MBit Grunholz sowie Teile des Stadtteils Rhina und des Wohnquartiers Rappenstein versorgt. In Rotzel und Hochsal kommen nach Auskunft der Stadt über alte Kupferleitungen oft weniger als 1 MBit pro Sekunde an.

Der Breitbandatlas Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur informiert mit dem Breitbandatlas über den Stand der Breitbandversorgung in Deutschland. Der Breitbandatlas wird regelmäßig aktualisiert und steht allen Interessierten kostenfrei zur Verfügung. Anhand von interaktiven Karten wird bis hin zu einzelnen Straßen und Gebäuden gezeigt, welche Bandbreiten und Techniken für die Datenübertragung zur Verfügung stehen. www.bmvi.de/DE/Themen/Digitales/Breitbandausbau/Breitbandatlas-Karte/start.html

Weil in Rotzel und Hochsal der Wettbewerb zwischen den verschiedenen Breitband-Anbietern offensichtlich nicht dafür sorgt, dass dort eine funktionierende Versorgung besteht, darf die Stadt dort die bestehenden Lücken schließen: In beiden Stadtteilen baut sie Glasfaseranschlüsse (FTTH) selbst. Als Basis für den Ausbau des Ortsnetzes wird die Glasfaser-Hauptleitung des Landkreises genutzt, die sich gerade im Aufbau befindet. Offizieller Betreiber dieses kreisweiten Glasfasernetzes ist die Firma Stiegeler IT aus Schönau, die zum 1. Oktober 2019 auch die Laufenburger Firma Hochrhein-Net übernommen hatte.

Eigenwirtschaftlich baut Stiegeler IT in Binzgen Glasfaser bis zu den Häusern (FTTH), ebenso in aktuell unzureichend versorgten Teilen der Kernstadt. In abgelegenen Straßenzügen sollen alle betreffenden Straßenverteiler mit Glasfaser angefahren werden (FTTC-Ausbau), sodass die Internetanbindung künftig auch hier deutlich schneller ist. Als Basis für den Ausbau dient das eigene Netz von Stiegeler IT, das aktuell schon bis zum Ortseingang von Laufenburg reicht.

„Wir sind sehr glücklich, Hand in Hand mit der Stadt in absehbarer Zeit schnelles Internet nach Laufenburg bringen zu können“, so wird Felix Stiegeler, Geschäftsführer von Stiegeler IT, in der gemeinsamen Pressemitteilung mit der Stadt zitiert. „Wir werden rund 2,5 Millionen Euro in den Ausbau investieren und hoffen daher auf großen Zuspruch in Form von abgeschlossenen Verträgen. Nur dann können wir das Projekt finanziell stemmen.“

Hausanschlüsse sollen sowohl beim städtischen Ausbau als auch über Stiegeler IT knapp 1000 Euro kosten. In Binzgen und Laufenburg ist laut Mitteilung mit der Versorgung voraussichtlich ab Ende 2020 zu rechnen, in Rotzel und Hochsal ab Ende 2021.

Auch Bürgermeister Ulrich Krieger freut sich auf das Projekt. „Eine moderne Internetanbindung gehört zur Daseinsvorsorge, das wird nun bald Realität sein. Ich wünsche mir eine hohe Beteiligung seitens der Bürgerinnen und Bürger, sich einen Hausanschluss bauen zu lassen. Nur dann werden die Ortsnetze ihre Wirkung entfalten. Jetzt kommt man verhältnismäßig sehr günstig an eine solche Anbindung“, wird er in der Pressemitteilung zitiert. Die Stadt investiert ebenfalls rund 2,5 Millionen Euro in den Ausbau, wovon rund 1,4 Millionen über Förderungen vom Land kommen.