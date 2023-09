In den Laufenburger Kindergärten bestehen seit über 20 Jahren spezielle Sprachförderangebote für Kinder mit und ohne Migrationshintergrund in Zusammenarbeit mit dem Caritasverband Hochrhein. Für die Eltern ist das Angebot kostenfrei. Das soll auch in Zukunft so bleiben, wie Bürgermeister Ulrich Krieger in der Sitzung des Gemeinderats am Montagabend betonte. Die Stadt erhöht den jährlichen Kostenanteil für das Programm und das kommende Jahr von bisher 1920 Euro auf 3300 Euro pro Sprachfördergruppe.

Der Grund hierfür ist, dass der Caritasverband, bedingt durch für den Caritasverband nicht umsetzbare Änderungen der Förderrichtlinien der L-Bank Baden-Württemberg, ein eigenes Konzept entwickelt hat. Durch den Wegfall der L-Bank-Förderungen muss der jährliche Zuschuss je Gruppe in Höhe von 2200 Euro anderweitig aufgebracht werden. Aktuell können je Gruppe acht Kinder mit jährlich 80 Zeitstunden plus 20 Zeitstunden für die Vorbereitungszeit betreut werden.

Überlegungen der Stadt, die Sprachförderung durch eigenes pädagogisches Personal anzubieten, wurden geprüft und für nicht praktikabel erachtet, berichtete Susanne Wehrle, bei der Stadt zuständig für die Kindergartenverwaltung. Der finanzielle Aufwand für das Fachpersonal und die Verwaltung der Sprachförderung sowie Folgekosten durch Personalsuche, Schulungen und Fortbildungen würden für die Stadt höhere Kosten mit sich bringen, als der städtische Kostenanteil, der an die Caritas bezahlt wird, argumentierte sie. In Anbetracht dessen riet die Verwaltung davon ab, die Sprachförderung in Eigenregie zu übernehmen. Der Gemeinderat stimmte der Erhöhung und einer Zusammenarbeit mit dem Caritasverband für ein weiteres Jahr zu. Da bis zum August 2023 lediglich sechs Gruppen abgerechnet wurden und ab September vorerst nur acht Gruppen in der neuen Variante starten werden, sind für das laufende Haushaltsjahr keine Mehrkosten zu erwarten. Für das kommende Haushaltsjahr ergibt sich eine überplanmäßige Ausgabe von 15.000 Euro, die in den Nachtragshaushalt aufgenommen wird.

Finanziert wird das Projekt durch den Caritasverband, das italienische Konsulat und die Stadt Laufenburg als Kindergartenträger sowie durch Spenden Laufenburger Unternehmen. Vor rund zwölf Jahren startete Hannelore Franke das Patenschaftsprojekt. Bisher kamen daraus rund 90.000 Euro zusammen. In den letzten Jahren nahm die Spendenfreudigkeit jedoch deutlich ab.