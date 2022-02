von Charlotte Fröse

Laufenburg – Im Laufenburger Rathaus herrscht Raumnot. Es ist zu klein, zu eng, es gibt keine Wartebereiche für die Besucher, es herrscht Mangel an Sitzungsräumen und für das Personal fehlt ein Sozialraum. Dieser Zustand soll bald mit der Einrichtung eines externen Bürgerbüros, in unmittelbarer Nähe zum Rathaus, verbessert werden. Zudem wird die Stadt mit der Erweiterung der Räume mehr Bürgerfreundlichkeit schaffen. Ein Mietvertrag für das Erdgeschoss des Hauses Hauptstraße 32 direkt neben dem Waldtor wurde auf Juni dieses Jahres geschlossen. Ein Umzug soll im Laufe des nächsten Jahres erfolgen.

Offenkundig ist, dass das Laufenburger Rathaus für die Belegschaft einfach zu klein ist. Die Corona-Pandemie hat die Mängel nochmals sehr deutlich aufgezeigt. „Die Raumnot im Rathaus nimmt immer mehr zu“, berichtete Bürgermeister Ulrich Krieger bei einem Gespräch mit dieser Zeitung. Ein Umstand, der so nicht mehr weiter Bestand haben soll. Aber nicht nur die Raumnot war Ausschlag dafür, einen Teil der Verwaltung, nämlich den Bürgerservice und das Standesamt räumlich auszulagern, auch die Bürgerfreundlichkeit soll damit erheblich verbessert werden, so das Ziel.

Denn der persönliche Kontakt mit den Menschen ist trotz fortschreitender Digitalisierung für Bürgermeister Krieger und sein Team auch in der Zukunft wichtig. Zwar könnten Bürger bereits einige Dinge online erledigen, aber das Angebot sei noch im Werden. Für einige Angelegenheiten brauche es aber auch immer noch den persönlichen Kontakt, betonte Bürgermeister Ulrich Krieger.

Bürgerbüro Das Bürgerbüro wird im Erdgeschoss im Haus, gleich gegenüber dem Rathaus, in der Hauptstraße 32, eingerichtet. Die Büroräume sind rund 130 Quadratmeter groß und barrierefrei zugänglich. Der Bürgerservice und das Standesamt sollen zukünftig dort untergebracht werden. Ein Umzug wird vermutlich im Laufe des nächsten Jahres erfolgen. Der Mietvertrag läuft auf 20 Jahre mit der Option auf Verlängerung. Personalsituation Im Laufenburger Rathaus arbeiten derzeit aktuell, ohne Auszubildende und Praktikanten,

17 Personen in Vollzeit und 20 Personen in Teilzeit. Das Einwohnermeldeamt tätigte im Jahr 2020, 500 Anträge zur Anmeldung von 636 Personen. 222 Anträge auf Ummeldung von 329 Personen. 130 Anträge für eine Abmeldung von 138 Personen. Das Passamt stellte 1009 Personalausweise, 35 vorläufige Ausweise, 244 Reisepässe, drei vorläufige Reisepässe, 58 Kinderreisepässe und 13 Verlängerungen aus. Das Gewerbeamt bearbeitete im Zeitraum des Jahres 2020, 76 Anmeldungen, 58 Abmeldungen und 24 Ummeldungen. Geschichte des Rathauses Das heutige Laufenburger Rathaus an der Hauptstraße war ursprünglich bis 1801 ein übertürmtes, befestigtes Stadttor – das Waldtor. Auf Schweizer Seite gab es das Markt- und das noch heute bestehende Wasentor. Nach der Teilung Laufenburgs im Jahr 1801 wurde 1811 und 1812 das Waldtor teilweise abgerissen und umgebaut. Danach diente es als Rat- und Schulhaus. 1932 zog die Schule aus. 1933 und in den 50er Jahren wurde das Gebäude instandgesetzt und die Innenräume zu Verwaltungsräumen umgestaltet. Seither gab es immer wieder Umbauten. Bereits in die Hauptstraße 26 ausgelagert ist die Tourismus- und Kulturabteilung.

Auf einer Fläche von rund 130 Quadratmetern ist zunächst geplant vier Arbeitsplätze einzurichten. „Der Vorteil der neuen Räume liegt darin, dass sie sich direkt neben dem Rathaus befinden, barrierefrei zu erreichen sind und genügend Platz bieten“, erklärt Bürgermeister Krieger. Zwar habe sich die Stadt auch nach anderen Möglichkeiten rund ums Rathaus und in der Altstadt umgesehen, jedoch seien verfügbare Räume nicht geeignet gewesen, so Krieger.

Bereits schon vor etlichen Jahren habe der Gemeinderat angeregt, die Bürgerfreundlichkeit im Rathaus zu erhöhen. Immer wieder wurden seither kleinere Maßnahmen umgesetzt, um die Servicequalität zu erhöhen. Bürgermeister Krieger erwähnt dazu, dass einige kleinere Umbauten vorgenommen wurden. Durch den Wegfall des Grundbucharchivs konnten zwei neue Büros geschaffen werden.

„Die Corona-Pandemie hat, durch die Vorgaben, die Raumprobleme weiter verschärft“, sagte Krieger. Büros mussten neu aufgeteilt und Doppelarbeitsplätze sowie Wartebereiche für Besucher mangels Platz aufgelöst werden. Einige Mitarbeiter arbeiten derzeit überwiegend im Homeoffice, da für sie gar kein Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Mangel herrscht zudem an einem Sozialraum für die Mitarbeiter und an Besprechungsräumen. Vom neuen Bürgerbüro sollen die Bürger profitieren und die Mitarbeiter bessere Arbeitsbedingungen erhalten.

Zur Verschärfung des Raumproblems trug bei, dass sich die Anzahl der Teilzeitbeschäftigten in den vergangenen Jahren von zehn auf 20 verdoppelt hat und damit mehr Arbeitsplätze notwendig wurden. Durch Jobsharing konnte diese Not teilweise gemindert werden. 17 Mitarbeiter arbeiten in Vollzeit. Im Bauamt ist immer noch die Stelle rund um den Tiefbau vakant, hier suche die Stadt händeringend nach einem Mitarbeiter. Zwar würden Aufgaben von den Mitarbeitern vom Hochbau übernommen, aber viele Kleinigkeiten blieben oftmals längere Zeit hängen.