Im Rahmen der kommunalen Klimaschutzaktion „1000 Bäume für 1000 Kommunen“ wurden in Laufenburg vergangen Herbst insgesamt 1750 Bäume gepflanzt. Dies teilt Bürgermeister Ulrich Krieger mit. Im gesamten Jahresverlauf 2020 wurden im Laufenburger Stadtwald innnerhalb und außerhalb der Aktion rund 5000 Douglasien, Rotbuchen, Eichen, Erlen, Flatterulmen, Spitz- und Bergahorne sowie Hainbuchen gesetzt. Dieses Frühjahr seien bereits etwa 1175 Bäume gepflanzt worden.

Gestartet war die Klimaschutzaktion des Gemeindetags Ende September 2019, als dessen Landesvorstand in Bad Mergentheim den ersten Baum im Kurpark einpflanzte. Die ursprünglich nur für das Jahr 2020 geplante Aktion wurde aufgrund der Belastungen der Städte und Gemeinden durch die Corona-Pandemie bis zum Tag des Baumes 2021, vergangenen Sonntag verlängert.