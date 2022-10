von Brigitte Chymo

Vor etwas mehr als 30 Jahren war die Situation ähnlich: Das Rathaus Laufenburg platzte aus allen Nähten, also wurde umgebaut. Aber schon seit geraumer Zeit ist es wieder eng in der Verwaltung. Die Aufgaben werden komplexer und damit die Anzahl der Beschäftigten. Schließlich geht es aber auch um Bürgerfreundlichkeit. Seit zehn Jahren wurde die Servicequalität in vielen kleinen Schritten verbessert. Jetzt folgt der große Wurf. Das Bürgerbüro im beengten ersten Stock wird nach Umbauarbeiten in die Räume des ehemaligen Computerservice in der Hauptstraße 32 umziehen, ebenso das Ordnungs- und das Standesamt.

Entscheidendes Argument für den Standort sei die Nähe zum Rathaus gewesen, so Bürgermeister Ulrich Krieger in der Gemeinderatssitzung im Panoramasaal Schlössle. Das sahen auch die Rätinnen und Räte so und stimmten der Vorentwurfsplanung für die 137 Quadratmeter Fläche in der Hauptstraße 32 zu. Die ehemaligen Geschäftsräume waren zuletzt als Ferienwohnungen genutzt worden und nach der Zustimmung durch den Gemeinderat im November 2021 zum 1. Juli dieses Jahres angemietet worden.

Beengte Verhältnisse Warum die Stadtverwaltung Laufenburg neue Räume braucht Alleine in den letzten zehn Jahren hat sich die Anzahl der Teilzeitbeschäftigten von zehn auf 20 verdoppelt. Es gibt 17 Vollzeitkräfte. Die zusätzlichen Arbeitsplätze wurden teilweise durch Desk-Sharing geschaffen, das heißt, ein Arbeitsplatz wird von mehreren Beschäftigten geteilt. Auch die Besprechungszimmer sind nicht mehr ausreichend, da neben internen Besprechungen auch externe Personen (zum Beispiel Renten- und Jugendberatung) die Zimmer nutzen.

Bauamtsmitarbeiter Sebastian Schume erläuterte die Planung: Der Zugang zum neuen Bürgerbüro ist vom Rathausplatz her barrierefrei, das Bürgerbüro selbst ist in einem offenen Konzept geplant. Auf den Eingangsbereich folgt ein Wartebereich mit Bürgerinformationen, auch über eine Medienwand und Infoscreen, und offener Theke, der Mitarbeiterbereich ist erhöht. Das Ordnungs- und Standesamt ist im rückwärtigen Bereich untergebracht und über einen separaten Eingang zu erreichen.

Allerdings brauch es weitreichende Umbaumaßnahmen, damit die Räume den gesetzlichen Anforderungen an öffentliche Gebäude entsprechen. Das fängt beim Brandschutz an, geht weiter zum Schallschutz bis hin zu Möbeln, die bestimmten Vorgaben gerecht werden müssen und daher „Schreinerlösungen“ sein werden, also Maßarbeit. Auch für die Elektroplanung brauch es Fachleute, da die Außenstelle Bürgerbüro mit dem Computernetzwerk im Rathaus verbunden werden muss.

Erste Kostenschätzungen liegen bei 615.500 Euro. Eine genauere Kostenschätzung kann erst dann erfolgen, wenn der Rückbau gemacht ist. Diese soll demnächst beginnen. Schume rechnet damit, dass der Rückbau Anfang des kommenden Jahres abgeschlossen sein wird. Bereits vergeben wurde die Elektroplanung, bei der das Büro Kienle Beratende Ingenieure GmbH aus Ostrach das Rennen machte. Außerdem beschloss der Gemeinderat, die Hauptgewerke auszuschreiben.

Die Räume sind für 20 Jahre angemietet. Sollte der Eigentümer verkaufen wollen: „Dann wären wir auch Ansprechpartner“, erklärte der Bürgermeister auf Anfrage von Rat Gerhard Tröndle (CDU).

Die frei werdenden Büros im Rathaus sind bereits verplant. Für weitere Arbeitsplätze und vor allem auch Sozialräume für die Rathausmitarbeiter.