von Charlotte Fröse

Das Museum Schiff in Laufenburg/CH soll 2026 nach einer umfassenden Renovation mit einem komplett überarbeiteten Konzept und einer neuen grenzüberschreitenden Ausstellung auf Kurs gehen und als Haus der lokalen und regionalen Geschichte für Einheimische, Touristen und Schulen, als Museum ein Lern- und Identifikationsort werden.

Gemeinderat sagt 150.000 Euro zu

Der Museumsverein Laufenburg rechnet für das Projekt mit Kosten rund fünf Millionen Franken. Der Gemeinderat in Laufenburg/D sagte am Montagabend einen Beitrag in Höhe von 150.000 Euro für das Projekt zu.

Abstimmungen in der Schweiz als wichtigste Hürde

Damit hat der Museumsverein eine weitere Hürde in der Finanzierung des Projekts genommen. Noch fehlen für das Gelingen des Vorhabens allerdings zwei wichtige Entscheidungen. Am 17. November wird die Einwohnergemeindeversammlung im schweizerischen Laufenburg darüber entscheiden ob sie 500.000 Franken für das Vorhaben bereitstellen möchte oder nicht. Einen Tag später, am 18. November, wird dort die Laufenburger Ortsbürgerschaft über einen Einmalbeitrag für das Museum in Höhe von 850.000 Franken abstimmen.

Im Februar 2020 musste das damals mit 4,1 Millionen Franken gerechnete Museums-Projekt aufgrund einer Referendumsabstimmung der Ortsbürger aufgeben werden. Mit einem komplett überarbeiteten Konzept startet der Museumsverein Laufenburg nun einen zweiten Anlauf.

2,9 Millionen Franken sind bereits zugesagt

Mit einem Anteil von 33 Prozent oder 1,63 Millionen Franken vom Swisslos Fonds ist bereits ein großer Finanzierungsanteil gesichert. Die Denkmalpflege, Stiftungen, Firmen und Privatpersonen haben zudem bereits mit 1,3 Millionen Franken zur Finanzierung beigetragen. Auch der Museumsverein beteiligt sich mit 250.000 Franken an den Kosten.

Alles Wichtige zum Museum Schiff auf einen Blick Das Gebäude Das Museum Schiff ist in einem Gebäude in der Schweizer Altstadt untergebracht, das vermutlich aus dem Jahr 1609 stammt. Seit 1978 gehört die Liegenschaft dem Museumsverein, der das Gebäude 1981 bis 1984 restaurieren ließ. Der Verein Der Museumsverein hat derzeit rund 400 Mitglieder, davon rund 100 aus dem Deutschen. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 30 Franken pro Jahr. Der Eintritt ins Museum ist für Besucher frei. Das Projekt Das neue Konzept sieht Ausstellungsflächen auf fünf Geschossen mit 670 Quadratmetern und den Einbau eines Lifts vor. Die Kosten für den Bau sollen 4,29 Millionen Franken, die für die Einrichtung 650.000 Franken, zusammen 4,94 Millionen Franken betragen. Anteil der Stadt Laufenburg/D beträgt 150.000 Euro, zahlbar in vier Tranchen in den Jahren 2023 bis 2026. https://museum-schiff.ch

Für den Museumsvereins stellten dessen Präsident Hannes Burger, Projektleiter Joe Schnetzler und Ruedi Lüscher dem Gemeinderat das neue Konzept vor. Lüscher betonte, dass in den letzten Monaten mit viel Herzblut gearbeitet wurde: „Nach über 40 Jahren braucht das Museum Schiff eine umfassende Sanierung sowie ein zeitgerechtes Ausstellungskonzept.“

Breite Zustimmung aus dem Gemeinderat

Breite Zustimmung für das Projekt, das Geschichte in einer neuen Form präsentieren will, gab es aus den Reihen der Gemeinderäte, die darin Vorteile für die Stadt in zwei Ländern sahen. Gemeinderätin Gabriele Schäuble (FW) lobte das Konzept als gut durchdacht und durchgerechnet. Die Geschichte der Stadt könne so weitergetragen und an zukünftige Generationen weitergegeben werden.