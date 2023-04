Die umfangreichen Innensanierungen der Hebelschule Luttingen und die Außen- und Innensanierung Hans-Thoma-Schule sind abgeschlossen und abgerechnet. Die erfreuliche Nachricht ist, dass bei beiden Projekten die Kosten unter den berechneten Kostenrahmen liegen. Der Gemeinderat nahm diese Tatsache wohlwollend zur Kenntnis.

Kosten der Schulsanierung Hans-Thoma-Schule: 7,331 Millionen Euro Sowohl der Altbau wie auch der Neubau wurden in den Jahren 2019 bis 2022 saniert (innen und außen). Die Gesamtkosten betragen rund 7.331.000 Euro. Die Kostenberechnung lag bei fast 7.652.000 Euro. Die Abrechnungssumme liegt knapp 321.000 Euro unter der Kostenberechnung (95,8 Prozent). Auf den Neubau entfallen rund 4.932.000 Euro, auf den Altbau gerundet 1.461.000 Euro. Die Kosten der Flachdachsanierung betragen knapp 884.000 Euro, die PV-Anlage 53.442 Euro. Fördermittel und Zuschüsse wurden in einer Höhe von rund zwei Millionen Euro gewährt. Hebelschule Luttingen: 340.000 Euro Die Innensanierung des Neubaus erfolgte in den Jahren 2021 und 2022. Die Gesamtkosten betragen etwas mehr als 340.000 Euro. Die Kostenberechnung lag bei 399.000 Euro. Die Abrechnungssumme liegt 58.437 Euro unter der Kostenberechnung. Die Stadt rechnet mit Fördermitteln in Höhe von 73.000 Euro.

Bürgermeister Ulrich Krieger betonte, dass Sanierungen nie einfach seien, die beiden Projekte aber trotzdem gut gelaufen seien. Da die meisten Vergaben bereits 2019 erfolgten, profitierte die Stadt noch von den damals guten preislichen Voraussetzungen.

Die Nebenkosten fallen relativ hoch aus

Zu Verwunderung bei den Gemeinderäten führte allerdings die Tatsache, dass die Baunebenkosten mit bis zu 20 Prozent der Gesamtsumme sehr hoch ausgefallen sind. Bauamtsleiter Roland Indlekofer und Ulrich Krieger legten zur Klarstellung in diesem Punkt eine Liste mit zahlreichen Posten in Bereichen von diversen notwendigen Honoraren rund um die Sanierungen vor.

Sowohl der Altbau der Hans-Thoma-Schule (im Bild) wie auch der Neubau wurden saniert. Bild: Charlotte Fröse

Die Sanierungsarbeiten der Hans-Thoma-Schule mit Grundschule, Werkrealschule und Realschule sowohl innen und außen, im Alt- wie im Neubau, waren sehr umfangreich. Sie erfolgten in den Jahren 2019 bis 2022. Jährlich besuchen etwa 670 Schüler die Schule. Fast 7,331 Millionen Euro beträgt die Endsumme auf der Abrechnung. Erfreulich ist, dass gegenüber der Kostenberechnung die Abrechnungssumme für das kommunale Großprojekt um 320.000 Euro günstiger als kalkuliert ausgefallen ist.

Die Innensanierung ist der größte Posten

Die Sanierungsarbeiten im Innenbereich der beiden Gebäude sind mit 6,394 Millionen Euro der größte Posten. Hinzu kommen noch die Kosten für die Flachdachsanierung des Neubaus und für die PV-Anlage mit insgesamt 940.000 Euro. Auf Fördermittel in Höhe von rund zwei Millionen Euro konnte die Stadt zurückgreifen.

An der Hebelschule wurden die Elektrotechnik komplett erneuert

Die Hebelschule Luttingen wurde 1962 erbaut. In der Grundschule werden rund 80 Schüler unterrichtet. Der Schwerpunkt der Sanierungsmaßnahmen lag vor allem in der Totalsanierung der Elektroinstallationen in allen Klassenräumen des Neubaus im Obergeschoss sowie im Computerraum im Erdgeschoss. Mit einem Betrag von 340.000 Euro liegen die Kosten fast 60.000 Euro unter dem angenommenen Investitionsvolumen. Zudem wird ein Förderzuschuss in Höhe von 73.000 Euro erwartet.

Damit liegen die Eigenmittel, welche die Stadt aufbringen muss bei rund 270.000 Euro. Komplett neu installiert wurden die Verteiler und Verkabelungen im Bereich der Elektrik. Durch die Medienausstattung mit WLan und einer modernen Medienanbindung wurde die Schule zukunftsfähig gemacht.

Innen wurde ergänzend saniert

Ergänzend wurden Innensanierungsarbeiten ausgeführt. Neue Fenster mit Verdunkelungen wurden im Computerraum eingebaut, die Heizkörper wurden ausgetauscht und neue Bodenbeläge verlegt. In allen Klassenräumen wurden unter anderem Malerarbeiten durchgeführt und die Nasszellen erneuert. Aus brandschutztechnischen Gründen wurde eine Abtrennung des oberen Flurs zum Treppenhaus erneuert. Neu ist die Deckenverkleidung im Treppenhaus im Erdgeschoss und im Flur des Obergeschosses. Zudem wurde eine elektrische Schließanlage installiert.