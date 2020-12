von Gerd Leutenecker

Ambitioniert geht der Breitbandausbau in der Stadt jetzt los. Zum symbolischen Spatenstich am Dienstagnachmittag sind die maßgeblich beteiligten Akteure am Rathausplatz zusammengekommen. An einer digitalen Zukunft kommt kein Hauseigentümer mehr vorbei, „das ist schon heute ein starker Faktor für Kauf und Vermietung von Häusern oder Wohnungen“, betonte Bürgermeister Ulrich Krieger. An der unterirdischen Querung des Glasfaserstrangs am Heilig-Geist-Buckel ist noch planerische Feinarbeit nötig. Tiefbauer Roland Huber aus Binzgen gab sich realistisch, „so im März ist die erste Etappe fertig“, dann sind einzelne Straßenabschnitte in der Altstadt sowie Teile der Kernstadt angeschlossen.

Zahlen und Fakten zum Breitbandausbau Der erste Bauabschnitt: Von den Arbeiten im ersten Bauabschnitt profitieren zunächst einzelne Straßenzüge in der Laufenburger Altstadt, danach baut das Internetunternehmen Stiegeler weiter im ersten Bauabschnitt Glasfaseranschlüsse im Norden der Stadt und nach Binzgen hinauf. 150 Hauseigentümer haben sich in diesem ersten Bauabschnitt für einen Hausanschluss angemeldet.

Schritt für Schritt baut das Schönauer Unternehmen Stiegeler Internet Service an alle Gebäude und Verteilerkästen das Glasfaser – „naja, diejenigen, die einen solchen beantragt haben“, so Geschäftsführer Felix Stiegeler. Nur im laufenden Verfahren seien die Kosten für die Anlieger moderat. Später werde es deutlich teurer. „Wenn erst mal die Arbeiten jetzt abgeschlossen sind, dann gelten die tatsächlichen Kosten“, da kämen locker pro Hausanschluss dann zwischen 4000 und 7000 Euro zusammen, hielt Stiegeler fest. Vom Landeszuschuss über 1,4 Millionen Euro mal abgesehen, stellt die Stadt für den Ausbauschritt in der Gesamtstadt 2,8 Millionen Euro bereit. Das ist in trockenen Tücher. Einstimmig war dazu der Beschluss in der jüngsten Gemeinderatssitzung Ende November gefallen. Nach Abschluss der Arbeiten gelten die Wohngebiete als erschlossen, dann ist rechtlich eine Subventionierung für den einzelnen Hausanschluss nicht mehr möglich. Schließlich werden mit der jetzigen Ausbauetappe mindestens 100 Mbit/s erreicht. Diese „Minimumzielerreichung“ gelten derzeit als bundeseinheitlicher Standard; „und im Vergleich zu derzeit 5 Mbit/s in der Altstadt ein spürbarer Fortschritt“, gab Krieger unumwunden zu. „Also bitte jetzt anschließen lassen“, schob der Bürgermeister beim Spatenstich noch als Appell an die betroffenen Eigentümer nach.

An der sogenannten letzten Meile muss zum Teil aus wirtschaftlichen Gründen weiterhin auf das bestehende Kupferkabel gesetzt werden. Bis zum Verteilerkasten mit Glasfaser, „da hatten wir in der Altstadt einiges durchgerechnet und geplant und das ist die beste wirtschaftliche Lösung“, skizzierten Stiegeler und Ramona Bartsch als maßgebliche städtische Verantwortliche den Weg. Im Ergebnis werden daher unterschiedliche Geschwindigkeiten bei der Datenversorgung realisiert. Hauptstraße, Halde oder in der Bahnhofstraße kommt das schnelle Internet mit maximal 250 Mbit/s ins Haus.

Im bekannten Areal des ersten Bauabschnitts von Alter Rank bis Unterer Jurablick werden dank Glasfaser Gigabit-Ergebnisse ankommen. Stiegeler selber wird als Netzbetreiber annähernd drei Millionen in Laufenburg investieren. In Laufenburg und Binzgen kann die Stadt selber nicht bauen. Da unterliegt auch die Waldstadt der Netzregulierungsbehörde. Oben in Rotzel und Hochsal aber, sind die Stadt und der Rotzeler Ortschaftsrat die entscheidenden Vorantreiber. „Wobei im Nachgang ebenfalls Stiegeler Internet Service als Betreiber des kreisweiten Glasfasernetzes die Versorgung übernimmt“, hielt der Geschäftsführer fest. Und Bürgermeister Krieger freute sich über den Start: „Wir werden weitere feierliche Spatenstiche beim Breitbandausbau haben“.