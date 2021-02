von Charlotte Fröse

Die Corona-Pandemie beeinflusste im vergangenen Jahr das Kirchenleben sowohl der katholischen wie der evangelischen Kirchengemeinden auf vielfältige Weise. Etliche Zeremonien, Firmungen, Kommunion- und Konfirmationsfeiern sowie Gemeindefeste fanden wenn überhaupt nur in sehr kleinem Kreis statt, wurden abgesagt oder verschoben. In der Weihnachtszeit setzten die Kirchen auf besondere Schutzkonzepte, um die Gottesdienste an den Festtagen abhalten zu können. Auch in diesem Jahr wird noch vieles anders sein und wann wieder von „normalen“ Verhältnissen ausgegangen werden kann, ist nicht in Sicht, so zumindest die Einschätzung aus den einzelnen Kirchengemeinden. Weiter ist ein starker Trend zu Kirchenaustritten zu verzeichnen. Dies ergab eine Nachfrage unserer Zeitung.

Die katholische Seelsorgeeinheit Laufenburg-Albbruck: Sie wird von Pfarrer Klaus Fietz geleitet, verzeichnete 2020 laut den statistischen Zahlen auf der Homepage 8319 Gemeindeglieder, das sind nur unwesentlich weniger als noch im Vorjahr mit 8342. Zurückgegangen ist die Zahl der Personen, die aus der Kirche ausgetreten sind. 2020 waren es nur 95 Personen, 2019 entschlossen sich dazu 118 Personen. Im Jahr 2020 wurden 49 Kinder getauft (im Vorjahr waren es 83). Sechs Ehen wurden geschlossen (13) und 92 Beerdigungen fanden statt (94). Zur Erstkommunion gingen 76 Kinder (74). Wieder in die Kirche eingetreten sind zwei Gläubige (drei). Fietz betonte im Jahresschlussgottesdienst: „Ein außergewöhnliches Jahr liegt hinter uns, das wir uns zu Beginn niemals hätten vorstellen können. Es war und ist geprägt durch die Corona-Pandemie, durch Lockdown, durch Einschränkungen und Auflagen, durch Corona-Tests und unendlich viele Absagen.“

Die evangelische Kirchengemeinde Laufenburg: Sie hat aktuell 1255 Gemeindeglieder, im Vorjahr waren es noch 1328. Pfarrer Michael Born berichtet: „Seit Jahren verlassen mehr Menschen (2020 waren es 14) die Kirche als neue (vier) hinzukommen. Im vergangenen Jahr steht die Gemeinde in Laufenburg relativ stabil da, das freut uns. Doch die Corona-Pandemie stellt uns vor neue Herausforderungen, was die niedrige Anzahl an Taufen (vier) und das Ausfallen der geplanten Trauungen zeigt. Diese Herausforderungen werden auch mit dem Ende der Pandemie nicht einfach verschwinden.“ Keine einzige Trauung konnte gefeiert werden, aber immerhin fanden 16 Konfirmationen statt und es gab 13 kirchliche Bestattungen.

Die evangelische Kirchengemeinde Murg-Rickenbach-Herrischried: Die Zahl der Gemeindemitglieder blieb gegenüber dem Vorjahr mit einer Zahl von insgesamt 1789 stabil. Im Vergleich zu 2015 kamen sogar 51 Gemeindeglieder dazu. Auch die Kirchenaustritte blieben mit 30 im Rahmen der Vorjahre. Ein Kircheneintritt ist 2020 in der Statistik vertreten. Was Bestattungen (19) und Konfirmationen (14) angeht, waren die Zahlen in etwa wie die in den Vorjahren. Allerdings gab es nur acht Taufen, Im Vorjahr waren es immerhin 18. Leider konnte auch keine Trauung vollzogen werden. Pfarrer Martin Rathgeber, der bisher in Öflingen tätig war und seit diesem Februar in Murg die Pfarrstelle angetreten hat, betonte trotz der stabilen Zahlen, dass im Corona-Jahr 2020 fast nichts wie normal lief. „Ich freue mich darauf, wenn wieder normale Verhältnisse einkehren und Sachen wieder angepackt werden können“, sagte Rathgeber.

Die Zahlen der katholischen Kirchengemeinde Bad Säckingen-Murg liegen derzeit noch nicht vor.