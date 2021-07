„Viele Monate herrschte wegen der Corona-Pandemie nahezu Stillstand im Vereinsleben des Schützenverein Laufenburg“, erklärte Oberschützenmeister Thomas Ranz. Mit dem ersten Trainingsabend, der am 30. Juni im Vereinslokal stattfand, zeigt sich Licht am Ende des Tunnels.

Oberschützenmeister Thomas Ranz wünscht sich für Herbst 2021 und 2022, das der Schützenverein wieder zu seinem normalen Rhythmus findet.

Zehn aktive Mitglieder begannen wieder auf den beiden Schießständen – dem 10 Meter Luftgewehr Schießstand, auf dem im Stehen geschossen wird und dem 50 Meter Kleinkaliber Schießstand, in dem kniend, liegend und stehend geschossen wird – zu trainieren.

Viele Veranstaltungen fallen aus

Ein besonderer Höhepunkt war in jedem Jahr das Volkskönigsschießen, das sowohl 2020 als auch 2021 Corona bedingt abgesagt werden musste. 2019 waren daran 230 Hobbyschützen und 50 Mannschaften beteiligt. Das Schützenfest, das sonst auf der Schützenwiese gefeiert wurde, fiel natürlich auch aus.

Der Verein Der Schützenverein wurde 1926 gegründet. Als Mitglied im DSB und SBSV gehört er mit seinen 180 Mitgliedern zu den größten Vereinen der Stadt Laufenburg und stellt seinen Sportlern ein Vereinsheim und eine vollelektronische Schießanlage zur Verfügung. Im Laufe der Jahre hat der Schützenverein Laufenburg viele Kreis- und Bezirksmeister hervorgebracht. Oberschützenmeister ist Thomas Ranz, Hauptschützenmeister ist Michael Schmidt. Kontakt zum Schützenverein unter Telefon 07763/52 05 oder per E-Mail (info@schuetzenverein-laufenburg.de).

Außerdem fielen vergangenes und dieses Jahr alle Meisterschaften Corona bedingt aus. Nur die Deutschen Meisterschaften werden voraussichtlich dieses Jahr im September stattfinden. Auch die letztes Jahr abgebrochenen Rundenwettkämpfe werden nun langsam wieder aufgenommen.

Die Serie „Viele Monate herrschte wegen der Corona-Pandemie nahezu Stillstand im Vereinsleben. Nun zeigt sich Licht am Ende des Tunnels und immer mehr Aktivitäten sind wieder möglich. Wir haben bei Vereinen nachgefragt, wie sie durch die Coronazeit gekommen sind, wie die Vorbereitungen für den Neustart laufen, und was in den kommenden Monaten geplant ist.“

Damit das Vereinsleben und der Kontakt zu Nachbarvereinen wieder in Schwung kommen, sind auch Schützen von befreundeten Schützenvereinen wie zum Beispiel von Albbruck oder den befreundeten Schweizer Schützenkameraden auf dem Laufenburger Schießstand willkommen und trainieren gemeinsam, um ihre Treffsicherheit zu verbessern. Oberschützenmeister Thomas Ranz wünscht sich für Herbst 2021 und 2022, das der Schützenverein wieder zum normalen Rhythmus findet.