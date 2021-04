Da beim Impftermin für die über 80-jährigen Bürgerinnen und Bürger aus Murg, Laufenburg und Albbruck, der jüngst in der Möslehalle in Luttingen stattfand, eine Anzahl aus unterschiedlichen Gründen nicht gekommen waren, wurden kurzfristig aus der Gruppe der über 70-jährigen Bürgerinnen und Bürger angerufen, um diese Lücken zu füllen und so wertvollen Impfstoff nicht vernichten zu müssen.

Hochrhein/Oberrhein Entspannte Ostertage ohne Menschenmassen am Hochrhein Das könnte Sie auch interessieren

Dies geschah ganz unbürokratisch: Eigentlich war nur der Personalausweis erforderlich, um sich registrieren zu lassen. Wer zusätzlich seinen Impfpass dabei hatte, konnte diesen ebenfalls vorlegen. Nach der Registrierung erfolgte dann der Piks mit Moderna-Impfstoff.