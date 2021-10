Die Stadt- und Feuerwehrmusik Laufenburg veranstaltete in herbstlicher Stimmung ein Promenadenkonzert auf der Codman-Anlage in Laufenburg. Dabei befand sich das Orchester zum letzten Mal unter der musikalischen Leitung von Laurent Colombo, der nach zwei Jahren Dirigat den Verein verlässt. Gründe dafür wollte Colombo öffentlich nicht preisgeben.

Mit einem bunt gemischten Stücke-Mix, bei welchem Natalie Winands durchs Programm führte, wurde Colombo würdig verabschiedet. Die zahlreich erschienenen Zuhörer, deren leibliches Wohl die Narro-Altfischerzunft sicherstellte, kamen mit Sicherheit alle auf ihre Kosten. So spielte die Stadt- und Feuerwehrmusik zünftige Märsche wie den „Ascona-Marsch“ und die „Freundschaftsklänge“, Polkas zum Mitschwingen wie „Wir Musikanten“, aber auch konzertuale Werke, darunter zwei Medleys zu den größten Hits von Marco Borsato und Nena. Immer wieder blieben aufmerksam gewordene Passanten am höher gelegenen Westbahnhof stehen und lauschten den musikalischen Klängen der Musiker für eine Weile.

Das vorgetragene Stück „Mountain Wind“ passte hervorragend zur kühlen Jahreszeit und der leichten Brise, die durch die Codman-Anlage wehte. Auch die Filmmusik „The Best Years Of Our Lives“ begeisterte die Zuhörer.

Am Ende des Konzertes, welches ebenfalls das Ende der gemeinsamen musikalischen Zeit mit Laurent Colombo darstellte, hatte Vorsitzende Kathrin Thoma noch ein Abschiedsgeschenk für den scheidenden Dirigenten. Sichtlich emotional reagierte Laurent Colombo, nachdem das letzte Stück zu Ende dirigiert war. Ein Nachfolger am Taktstock wurde noch nicht bekanntgegeben.