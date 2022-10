von Jürgen Scharf

Wie Gabriela Fahnenstiel die Beethoven-Sonate „Les Adieux“ ankündigt, mit welch persönlichen Worten sie die Umstände des Werks dem Publikum im Panoramasaal des Schlössles erklärt, das ließ auf eine mitreißende Frische und Jugendlichkeit der Darstellung schließen. Und in der Tat wurde das „Lebewohl“ und das freudige Wiedersehen zu einem Beethoven-Ereignis, obwohl es sich in diesem Spätwerk um einen Erzherzog handelt und nicht um die „ferne Geliebte“. Aber die 28-jährige Pianistin und künstlerische Leiterin der Mary Codman Classics jubelt manuell im Schlusssatz über das Wiedersehen.

Bad Säckingen Christoph Sonntag macht Lust auf mehr Das könnte Sie auch interessieren

Ihr „Seelenleben“ betiteltes Soloprogramm für die eigene Klassikreihe, ein Heimspiel der seit vielen Jahren in New York lebenden Künstlerin, zeichnete sich durch ein klares Interpretationsprofil aus. Fahnenstiels präzise ausgeleuchtete Erkundungen in den Seelenkosmos eines Bach, Beethoven, Chopin und Busoni waren überzeugend. Nicht nur der Pulsschlag in der „Lebewohl“-Sonate war erkennbar, auch das Innere dieser Beethoven-Sonate, die traurige Abwesenheit, gestaltet die Künstlerin mit großer Reife.

Kreis Waldshut Gläubige müssen sich warm anziehen! So kalt wird es in den Kirchen am Hochrhein Das könnte Sie auch interessieren

Überhaupt beeindruckt die Pianistin an diesem Abend mit einem sehr gereiften Können, einem kultivierten Anschlag und sicherem Gespür für lyrische Stimmungen, Träumereien und Stimmungsbilder wie bei den Chopin-Miniaturen. Diese gehen bei Fahnenstiel als Klassiker durch, mit klar konturierten Melodiebögen und Basslinien, etwa die Nocturne in Es-Dur oder zwei brillant und rhythmisch federnd dargebotene Charakterwalzer. Im bestens bekannten ersten Scherzo in h-Moll zeigt die Pianistin die Grandiosität des Chopinschen Presto-Gestus. Sie spielt wirklich mit Feuer und zupackender Energie, dank geölten Gelenken, aber auch mit Formbewusstsein dank makelloser Technik. Ihr vorbildlich phrasierter Chopin bereitet Freude.

Laufenburg Eine schwierige Zeit liegt hinter dem Förderverein Kultur im Schlössle Das könnte Sie auch interessieren

Ganz aus sich heraus ging die junge Pianistin in der Klavierbearbeitung der berühmten Bachschen Violin-Chaconne durch Ferruccio Busoni, einer der großen Soloeingebungen Johann Sebastian Bachs in einer kühnen, durchaus auch angreifbaren und umstrittenen Übertragung auf das Klavier. Dass es der Versuch ist, Bach ins 20. Jahrhundert zu transformieren, machte Gabriela Fahnenstiel in einer packenden Wiedergabe deutlich, bei der sie echte Seelenenergie und emotionale Wucht riskiert. Wobei in den klavierorchestralen Passagen dieser Transkription der mittlere Steinway fast an seine Grenzen stieß. Das Publikum war fasziniert und schier betäubt vom Gehörten.