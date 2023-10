„Endlich ist unsere Rikscha da“, heißt es auf der Homepage des Stadtseniorenrates Laufenburg – „es kann in Kürze losgehen.“ Nach einer erfolgreichen Spendenaktion des Stadtseniorenrates können die Initiatoren des Projektes um Hans Eugen Tritschler nun ihre Idee umsetzen: Alle Mitbürger, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, können sich nun zu „einem Ausflug an der frischen Luft“ beim Stadtseniorenrat kostenlos anmelden. Das Angebot ist vollkommen ehrenamtlich. Dabei könne jeder Fahrgast auch eine Begleitperson zur Betreuung mitnehmen – „nach einer Einverständniserklärung für die Fahrt sind die Gäste dann auch unfallversichert“, betont Tritschler.

So funktioniert das Angebot

Die Anmeldung für eine Ausflugsfahrt ist ganz einfach: Entweder durch eine telefonische Kontaktaufnahme mit Hans Eugen Tritschler oder über eine E-Mail-Adresse auf der Homepage des Stadtseniorenrates. „Interessenten sollten uns mitteilen, wer sie sind, wo sie wohnen und wie sie zu erreichen sind. Auch der Fahrtwunsch und der Zeitraum für den Ausflug sollten dann schon genannt werden“, erklärt Tritschler.

„Einer unserer Fahrer nimmt dann mit dem Interessenten Kontakt auf und macht alles Weitere aus – bis zur Abholung Zuhause mit der Rikscha.“ Die Dauer der Fahrt könne dabei variieren. „Das hängt vom Spaß der Gäste an der Fahrt ab“, aber natürlich gebe es auch Grenzen, „spätestens, wenn der Akku des Elektrobikes leer ist – und natürlich muss auch das Wetter mitspielen“, meint Hans Eugen Tritschler. Im Gespräch mit dem Fahrer könne auch ausgemacht werden, was alles mitgenommen werden müsse, zum Beispiel ein Rollator. Allerdings gelte das Angebot zunächst nur für die Bürger Laufenburgs.

Beitrag zum sozialen Leben

Mitbürger, die beispielsweise unter Geh- oder Sehbehinderung leiden, sollen „durch das Angebot wieder am sozialen Leben teilnehmen können“, erläutert Hans Eugen Tritschler, „sie sollen wieder an die Sonne kommen und aus ihrer Einsamkeit geholt werden.“ Auf die Rikschaidee kam er durch die Bewegung „Wind in die Haare“ und war gleich davon begeistert, „denn mit der Rikscha können wir Orte erreichen, die für das Auto versperrt sind. Manche Seniorin sagt sich doch: ‚Ich möchte wieder einmal an den Rhein, dorthin, wo ich früher war.‘ Mit der Rikscha können wir das möglich machen“, führt er aus.

Doch nicht nur die Freude an einer Fahrradfahrt soll vermittelt werden. „Es geht uns auch um Gespräche mit unseren Fahrgästen, wir wollen mit ihnen ins Gespräch kommen und ihnen Aufmerksamkeit schenken“, sagt Tritschler. Da könne dann auch mal ein kleiner Zwischenstopp mit einem kurzen Spaziergang dazu gehören.

Neun Rikschafahrer sind aktiv

Neun Rikschafahrer habe der Stadtseniorenrat für sein Projekt gewonnen, vier davon seien bereits ausgebildete Rikschapiloten. „Die Ausbildung erfolgte durch die Gruppe ‚Radler ohne Alter‘ des Familienzentrums Rheinfelden“, erklärt Tritschler und betont das Können und die Verlässlichkeit der geschulten Piloten.

„Bei uns steht das Interesse an den Fahrgästen im Vordergrund, nicht die eigenen Ziele“, führt er weiter aus. „Aber wir lernen auch selbst noch“, meint er, „denn wir können nicht alle Straßen nutzen und auch die Topographie Laufenburgs kann man nicht verleugnen.“ Doch mit der Zeit könnten „verschiedene Runden fest erarbeitet werden, diese werden auch trainiert und bewertet.“

Wie kann ich mich für eine Rikschafahrt anmelden? Anmeldungen für eine Rikschafahrt mit dem Stadtseniorenrat Laufenburg sind ab sofort telefonisch möglich bei Hans Eugen Tritschler unter 07763 / 4024 oder unter der E-Mail-Adresse rikscha@stadtseniorenrat-laufenburg.de auf der Homepage www.stadtseniorenrat-Laufenburg.de . Über die Idee „Wind in den Haaren“ informiert die Homepage www.radelnohnealter.de

„Das Fahrrad“, meint Hans Eugen Tritschler abschließend, „ist eine der intelligentesten Erfindungen der Menschheit und wir sind froh darüber, dass wir den Menschen in Laufenburg mit unserer Rikscha eine Freude machen können. Denn eines steht für uns im Mittelpunkt – es soll allen Spaß machen.“