von Matthias Eisenbeis

Bei der Jahreshauptversammlung des Imkervereins Hauenstein am Freitagabend im Gasthof Kranz in Schachen ehrte der Vorstand neun Imker und drei Imkerinnen für langjährige Mitgliedschaft. Alexander Rufle und Helmut Thoma sind seit 30 Jahren im Verein, dafür überreichte ihnen der Vorsitzende Bernward Lohr die Ehrennadel des Deutschen Imkerbundes in Gold. Roland Falkenstein, Daniel Löhrer und der Vorsitzende selbst erhielten Silber. Zudem überreichte Harald Schlegel seinem Kollegen Bernhard Lohr eine mit dem Logo des Imkervereins eigens angefertigte Umhängetasche als Wertschätzung für sein langjähriges Engagement und die gute Zusammenarbeit. Darüber hinaus durften auch noch Angelika Mutter, Katrin Münch, Monika Gerspacher, Harald Schlegel, Klaus Langer, Franz Maise und Wolfgang Vogt für zehn Jahre mit der Ehrennadel in Bronze ausgezeichnet werden.

Rückblick: 2021 war wie in allen anderen Vereinen von Corona-Einschränkungen geprägt. Alle Marktbesuche sind ausgefallen und die Anfängerkurse und Versammlungen mussten teilweise online stattfinden. Trotzdem steht der Verein finanziell weiterhin solide da.

Für die Bienen war es wegen des Klimas auch ein herausforderndes Jahr. Nachdem das Frühjahr 2021 zunächst warm und sonnig startete, kam im April, Mai und Juni kalte Luft mit Frösten dazu. Bei zu kühlen Temperaturen konnten die Bienen nicht fliegen und die verbleibenden Blüten gaben nur Pollen und wenig Nektar ab, so der Bericht der Imker.

2016 intensivierte der Imkerverein Hauenstein die Königinnenzucht, 2021 wurden 50 Reinzucht-Königinnen zur Begattung auf die Insel Norderney gesendet und 41 in Einlage befindenden Königinnen kamen zurück, ein gutes Ergebnis.

Ausblick: Für dieses Jahr sind bis zum Oktober sieben Imkertreffs geplant. Für alle, die sich fürs Imkern interessieren, gibt es am 10. Juli einen Tag der offenen Tür am Lehrbienenstand. Der Verein wird auch wieder bei den Märkten in der Umgebung vertreten sein, beginnend nächsten Sonntag in Bad Säckingen.

Zum Jahreswechsel hin zählte der Verein 120 aktive Mitglieder, die Begeisterung fürs Imkern bleibt damit stabil im Vergleich zu den Vorjahren. Bei insgesamt 683 Völkern sind das etwa sechs Völker pro Mitglied. Zur Größenordnung: ein Bienenvolk zählt zwischen 25.000 und 80.000 Bienen. Das Revier des Vereins erstreckt sich bis kurz vor Bad Säckingen, hoch nach Harpolingen und im Norden bis einschließlich Rüßwihl. Vor zwei Jahren hatte der Verein 100-jähriges Jubiläum.