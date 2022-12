von Andrea Worthman

Nach dem Weggang von Eveline Dillinger Ende September, wurde die Bibliothek Laufenburg zwei Monate nur von Nicole Prions geführt. Seit Anfang Dezember bringt nun die neue Mitarbeiterin Madlen Kümin wichtige Erfahrungen mit. Die Lehre als Fachfrau Information und Dokumentation absolvierte sie in der Stadtbibliothek in Aarau und bringt die entsprechenden Voraussetzungen mit.

Die Kaisterin hat einen bewegten Lebenslauf, der sie durch die Stadtbibliotheken in Luzern, Brugg und zuletzt nach Wittnau geführt hat. Zwischendurch gab es einen Abstecher in den medizinischen Bereich, in die Radiologie. Bevor sie zur Bibliothek Laufenburg kam, war sie – in der Zwischenzeit dreifache Mutter – im Spital Limmattal im Archiv beschäftigt. Eine Kombination aus ihrem gelernten Beruf und der Medizin, die sie auch sehr interessierte, wie sie sagt, aber: „Nach einer Weile haben mir der Kundenkontakt und die Kreativität gefehlt.“

Sich selbst einbringen, ohne allzu starre Vorgaben, das wollte die 27-Jährige wieder und so bewarb sie sich auf die vakante Stelle. Großer Pluspunkt war ihre Bibliothekerfahrung, vor allem mit der Software. „Man kann sie einfach an den PC setzen und sie kann loslegen“, sagt Kollegin Nicole Prions und lacht. Sie selbst habe damals weit weniger Wissen gehabt, als sie 2016 anfing.

Prions wird in Zukunft die Bibliotheksleitung übernehmen, sobald sie den entsprechenden Kurs absolviert hat. Zusammen möchte das Frauenteam mehr Werbung machen. Prions sagt: „Wir wollen auch Kinder außerhalb Laufenburgs ansprechen und darauf hinweisen, dass das Lesen hier gratis ist.“ Die Schul- und Volksbibliothek, die dieses Jahr 30 Jahre besteht, bietet immer aktuelle Spiele, Bücher oder Hörbücher. Am besten laufen Krimis oder Psychothriller. Einmal im Monat findet das Vorleseabenteuer für Kinder zwischen drei und sechs Jahren statt. Geschichten gepaart mit passenden Bastelarbeiten ziehen jetzt schon viele Kinder an.

Neu soll nun auch für die Kleinsten etwas angeboten werden. Kümin hat dafür schon ein Päckchen geschnürt und erklärt: „Ab dem Alter von neun Monaten, wenn die Kleinen schon auf dem Schoss sitzen können, kann spielerisch und mit Reimen den Kindern die Welt der Worte nähergebracht werden.“

Mitmachen und Spaß haben

Neben „Hoppe hoppe Reiter“ gäbe es noch sehr viel mehr lustige Reime, weiß Kümin, die selber kleine Kinder hat. Stillsitzen und Zuhören sei dort nicht gefordert, sondern mitmachen und Spaß haben. Auch kann man so den Eltern Ideen mitgeben, was sie mit ihren Kleinen daheim machen können.

Auch besteht bereits das Projekt „Lesetandem“, das weiter ausgebaut werden soll. Hierbei handelt es sich um ein außerschulisches Projekt, bei dem sich erwachsene Mentorinnen oder Mentoren für gut eine Stunde in der Woche mit einem Kind beschäftigen, das im Lesen gefördert werden möchte.

Die Bücher, Bilderbücher oder Comics dürfen von den Kindern selber ausgesucht werden. Interessierte können sich beim Laufenburger Bibliotheksteam melden.