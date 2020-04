Das Kontaktverbot, welches noch bis zum 4. Mai besteht, schränkt uns alle ein. Wir können unsere Verwandten und Freunde, die außerhalb unseres Haushaltes leben, nicht mehr so einfach besuchen und uns nur noch per Telefon oder virtuell verständigen. Besonders unter diesen Einschränkungen leiden die Menschen innerhalb unserer Bevölkerung, die in einem Alten- oder Pflegeheim untergebracht sind und derzeit keine externen Besuche erhalten können.

Um die Einsamkeit und Isolation der Altenheimbewohner des ASB Pflegeheims Rheinblick in Laufenburg für kurze Zeit zu unterbrechen, hat sich Raimund Huber aus Laufenburg etwas Besonderes einfallen lassen.

Josef Gamp spielt Alphorn und hat auf diese Weise dem Laufenburger Lied einen besonderen Charme verliehen. | Bild: Michelle Güntert

Bereits am Ostersonntag hat er mit einer seiner Töchter mit Straßenkreide Ostergrüße auf die Straße vor dem Altenheim gemalt und den Bewohnern, die das Kunstwerk von ihren Zimmern an der Rheinseite des Heims aus betrachten konnten, ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Das war aber nicht die einzige Aktion, die Raimund Huber zur Unterhaltung der Senioren unternommen hat.

Zweimal hat er, ebenfalls unterstützt durch eines seiner Kinder, große Seifenblasen erzeugt und auf diese Weise ein schön anzusehendes Schauspiel veranstaltet, das Abwechslung in den Tag der älteren Bewohner und Bewohnerinnen gebracht hat. Besondere Freude und Resonanz erzielen jedoch die musikalischen Auftritte Hubers. Gemeinsam mit Josef Gamp aus Laufenburg hat er ein instrumentales Duett auf die Beine gestellt.

Josef Gamp (links) und Raimund Huber bemühen sich durch ihre musikalischen Darbietungen, den Bewohnern und Bewohnerinnen des ASB Pflegeheims in Laufenburg den Alltag zu verschönern.

Gamp hat von der Aktion Hubers über das Internet erfahren und ihn daraufhin kontaktiert. Huber am Akkordeon und Gamp am Alphorn und der Trompete spielten für die Heimbewohner Lieder wie „Wahre Freundschaft“, die „Mühle im Schwarzwäldertal“ und als großen Höhepunkt gemeinsam den Choral „Amazing Grace“. Huber sang sogar zu einigen Stücken.

Zu den Personen Raimund Huber ist pensionierter Hausmeister, im Stadtrat tätig und tritt regelmäßig als Clown Fuzy auf. Er spielt Akkordeon und teilt mit Josef Gamp die Leidenschaft für Musik und Feuerwehr. Gamp leitet in vierter Generation die Schlosserei und Schmiede Gamp in Laufenburg und spielt unter anderem Trompete und Alphorn. Gemeinsam spielen sie sonntagnachmittags vor dem ASB Pflegeheim in Laufenburg.

Die Bewohner sowie einige Passanten zeigten durch Applaus ihre Freude an dieser tollen Idee. „Wir wollen den älteren Leuten auf diese Weise eine Freude machen, denn sie sind mit am Schlimmsten dran“, erläutert Huber die Motivation. Dass er selbst mit dem Stadtseniorenrat ein Liedersingen für Senioren organisiert hat, habe Huber auf die Idee gebracht, ein ähnliches Projekt vor dem Pflegeheim zu starten.