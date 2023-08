Die 16 Kinder und Jugendlichen haben sichtlich Spaß: Unter der Leitung von Serina Maier, der Ortsjugendleiterin des Jugendrotkreuzes Laufenburg-Luttingen, lernen sie am Donnerstagmittag, wie man Gutes tut.

Dabei teilte Serina Maier, zusammen mit ihrem Stellvertreter Mario Lucca, die Kids zwischen sechs und 16 Jahren in drei Gruppen ein, damit sie getrennt lernen, wie sie einen Notruf über die 112 absetzen, einen Bewusstlosen in die stabile Seitenlage bringen und einem Verletzten dabei helfen können, mit der Trage in den Krankenwagen zu gelangen. Die drei Gruppenleiter verstanden es, den Kindern die wichtigen Grundbegriffe der Ersten Hilfe auf spielerische Weise zu vermitteln.

Dabei lernten sie: Beim Notruf absetzen sind die fünf Ws wichtig: Wer ruft an, wo ist es passiert, wie viele sind verletzt, welche Verletzung liegen vor und warten, ob die Leitstelle noch Fragen hat. Dabei ist das Warten mit das Wichtigste, denn wenn man auch alle übrigen vier Ws vergessen hat, die Leitstelle kennt sie und fragt so lange, bis sie alles erfahren hat. Besonders beim Üben der stabilen Seitenlage hatten die Kids viel Spaß: Jedes Kind wollte mal die Bewusstlose spielen, wobei sie sich kaum das Lachen verkneifen konnten.

Zum Schluss hatten alle Kinder viel gelernt und trotzdem viel Spaß gehabt, sodass sicher das eine oder andere Kind sich beim Jugendrotkreuz Laufenburg-Luttingen anmelden wird, um noch mehr zu lernen und um später in der Lage zu sein, Menschenleben zu retten.