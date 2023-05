Das Quartett Schelmery (von Berndeutsch Schelmerei, aber auch Klanggeschichten) hat in der Kirche Heilig Geist ein großes Publikum mit seinen „Klanggeschichten von Vorgestern für Morgen“ begeistert. Sonja Wunderlin (Schalmei, Dudelsack, Flöte, Perkussion und Gesang), Sarah Wauquiez (Gesang, Drehleier, Harfe, Flöte und Schalmei), Olaf Kirchgraber (Gesang, Bouzouki, Perkussion) und Joao Almeida (Perkussion) spielen seit mehr als 21 Jahren in wechselnder Besetzung in Kirchen, auf Mittelaltermärkten, Kleinkunstbühnen oder in Schlössern auf. Sie entführen die Zuhörer mit ihren Geschichten von Rezepten für Zaubersprüche, Jungfrauen, unerfüllter Liebe, Landvögten und Bauern in die Welt des Mittelalters und 18. Jahrhunderts und knüpfen so an die Tradition der Minnesänger an. Sie hüllen sich in mittelalterliche Gewänder, singen in Latein, Altspanisch, Rätoromanisch, Mittelhochdeutsch, Altenglisch oder Altschwyzerdeutsch weltliche oder geistliche Lieder.

„Alte Instrumente haben mich schon immer fasziniert“, sagt Wauquiez. Sie finden die Instrumente oft auf alten Schweizer Bauernhöfen. Die Lieder seien inspiriert von alten Büchern, wo sie auch das Rezept für einen Zauberspruch gefunden haben, sie recherchieren, sie stöbern. Einmal hätten sie ein Lied gehört, in Indien auf der Straße, das sie dann umgeschrieben hätten. „Irgendjemand von uns findet ein Lied, das er gut findet, in der Gruppe vorstellt und das wir dann adaptieren“, sagt Wauquiez, „da sind wir sehr demokratisch, auch wenn derjenige schon genaue Vorstellungen hat, wie das Stück klingen soll“.

Die Stücke berühren, bestechen durch zarte Klänge, klangstarke Sängerinnen und exzellente Musiker, denen man die Freude an der Musik anmerkt. Das letzte Stück, bei dem der Unterkiefer eines Hirsches zum Einsatz kommt, erzählt die Geschichte eines Mannes an seinem Lebensende, der zurück auf sein Leben schaut und denkt, hätte er doch vieles anders gemacht. „Macht‘s besser, genießt euer Leben“, bittet Sonja Wunderlin. Die zahlreichen Zuhörer klatschen begeistert, wollen die Musiker gar nicht gehen lassen.