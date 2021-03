Das evangelische Pfarrerehepaar, Michael und Regine Born, ist am Sonntag nach dreijähriger Vakanzzeit von Dekanin Christiane Vogel und Pfarrerin Heidrun Moser offiziell in sein Amt eingeführt worden. Der Einführungsgottesdienst konnte aufgrund der begrenzten Platzzahl in der evangelischen Kirche in Laufenburg online per Live-Stream oder später als Aufzeichnung mitverfolgt werden.

Als „Aufbruch in spannende Jahre“ bezeichnete Peter Röckel, Vorsitzender des Kirchengemeinderates, diesen Übergang in die Pfarrstelle. Dass Michael und Regine Born in Laufenburg bleiben, hat viele positive Rückmeldungen hervorgebracht. So bezeichnete Judith Bladt, Assistentin im Pfarrbüro, die beiden als „echte Bereicherung für die gesamte Kirchengemeinde“. Aber die Arbeit in der Kirche kann manchmal auch ein Marathonlauf sein, wie Dekanin Vogel in ihrer Predigt hervorhob.

Nachdem der evangelische Oberkirchenrat Michael und Regine Born zum 1. März auf die Pfarrstelle berufen hatte, durften die beiden im Einführungsgottesdienst ihren offiziellen Eid schwören. In seiner anschließenden Predigt ging das Ehepaar auf fiktive Nachrichten aus sozialen Medien rund um das Motto „Dienen“ ein, denn obwohl die Borns einen Wechsel von Probezeit auf eine feste Berufung vollziehen, so steht dabei dennoch ihr Dienst im Vordergrund. Stellvertretend für den Kirchengemeinderat überreichten Joachim Hohlfeld und Tilman Elsässer einen Gutschein für eine Auszeit-Woche, die das Pfarrerehepaar mit seinen Kindern genießen darf. Zudem wurde ein Dank an Pfarrerin Heidrun Moser ausgesprochen, die die Vakanzzeit der beiden begleitet hat. Es folgte die feierliche Urkundenüberreichung durch Dekanin Vogel.

Grußworte per Videobotschaft

Bevor der Gottesdienst geschlossen wurde, erhielten Michael und Regine Born per Videobotschaft Grußworte all derjenigen, die nicht am Gottesdienst teilnehmen konnten. So überbrachte der katholische Pfarrer Klaus Fietz die Glückwünsche der katholischen Schwesterngemeinde und kündigte die Große Plakette der Seelsorgeeinheit Laufenburg-Albbruck als Geschenk an. Rouven Philipp sprach stellvertretend für das Konfi-Team, woran sich einige persönliche Grußworte von Konfirmandinnen und Konfirmanden anschlossen. Michael und Regine Born haben in ihrer Probezeit „bereits viel bewegt“, wie Heidrun Moser sich ausdrückte und werden sicherlich weiterhin eine gute Zeit in Laufenburg haben.