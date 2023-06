„Gemeinsam Leben retten“ – mit diesen drei Worten eröffnete Bürgermeister Ulrich Krieger die Ehrung der Blutspender im Ratsaal in Laufenburg. Acht Blutspender wurden für ihren Einsatz gewürdigt, wovon sieben der Einladung in den Ratssaal folgten. Zwischen 15.000 und 16.000 Blutkonserven benötige es täglich bundesweit, um den Bedarf zu decken. 40.000 Blutspendeaktionen werden in Deutschland pro Jahr auf die Beine gestellt, mehr als 200.000 ehrenamtliche Helfer seien im Einsatz. „All diese Zahlen verdeutlichen eindrucksvoll, was Sie für einen enormen Beitrag für die Gesellschaft leisten“, richtete Krieger seine Worte an die Blutspender.

Besonders interessant: Oftmals seien saisonale Schwankungen bei der Spendefreude wahrnehmbar. In der Ferienzeit, oder wenn es besonders warm oder kalt ist, käme es vermehrt zu einer Knappheit an Blutkonserven. Der Bürgermeister würdigte vor allem die Arbeit der Ortsgruppe des DRK und wies auf die enorme Logistik hin, die hinter einer solchen Blutspendeaktion stecke. Planung, Organisation und Bewirtung der Spendenaktionen erforderten einen großen Aufwand.

Christian Baier, Vorsitzender des DRK Laufenburg-Luttingen, bedankte sich herzlich bei den Spendern: „Wir machen‘s gern, auch wenn es ein Haufen Arbeit ist.“ Besonders stachen in der Runde die 100 Spenden von Raimund Huber und Jürgen Kollakowski hervor. „Dreistellig ist immer etwas Besonderes“, betonte Krieger, Baier stimmte zu: „100 Spenden möchte ich auch noch erreichen.“

Neben Urkunde und Ehrennadel gab es für die fleißigen Spender erstmalig ein anderes Präsent als sonst: „Es gibt keinen Wein mehr, sondern etwas Nachhaltiges – und zwar Honig“, verkündete Krieger.

Eine Urkunde und Ehrennadel für mehrmaliges Blutspenden erhielten: Rita Eschbach, Silvia Hasieber (je 25 Mal), Christian Binder, Harald Schlegel, Helfried Sutter (je 50 Mal), Silvia Schäfer (75 Mal), Raimund Huber und Jürgen Kollakowski (100 Mal).