Die Städtepartnerschaft zwischen Le Croisic und Laufenburg lebt seit 50 Jahren – sie wurde 1973 zwischen den beiden Städten, vertreten durch ihre Bürgermeister Léon le Cleac`h und Albert Wasmer, besiegelt. In diesem Jahr feiert diese Verbindung ihr 50-jähriges Bestehen. Wie Bürgermeister Ulrich Krieger bei einem Pressetermin erklärte, besteht diese Freundschaft auf Ebene der Stadtverwaltungen, auf Vereinsebene, als auch auf privater Ebene unvermindert weiter. Dies sei auch an den verschiedenen Begegnungen, die in den vergangenen Jahren stattfanden, abzulesen. Daran hindert die sprachliche Barriere nicht, denn einige beherrschen noch die Sprache der Partnerstadt. Wenn nicht, dann hilft das Internet weiter. Der letzte Besuch einer Delegation aus Le Croisic war bei der Städtlefasnacht im Februar.

Die offiziellen Termine, um die 50-jährige Verschwisterung zu feiern, finden in Le Croisic, zu der eine 50-köpfige Delegation aus Laufenburg fahren wird, zu Pfingsten (26. bis 30.Mai) statt. Gleichzeitig wird noch parallel eine 100-köpfige Gruppe des Schwarzwaldvereins Laufenburg nach Le Croisic fahren. Die Feierlichkeiten in Laufenburg finden – mit einer Delegation aus Le Croisic – vom 30. September bis 4. Oktober in Laufenburg statt.

Eine Besonderheit bildet in Le Croisic an der Hafenpromenade, als auch in Laufenburg – von der Codman-Anlage bis zum Schwimmbad – eine Bilderausstellung im April/Mai, mit Motiven der jeweiligen Partnerstadt. Wie Torsten Amann erklärte, werden die Bilder vielen Besuchern Einblick in die jeweilige Partnerstadt geben, mehr als wenn diese in einem Ausstellungsraum gezeigt würden.

Angelehnt an die Laufenburger Fasnachts-Plakette hat Peter Strittmatter eine Sonderplakette entworfen, die als Logo die 50 enthält, eingerahmt durch Symbole von Laufenburg und Le Croisic. Es sind je 500 Plaketten in rosa und blau limitiert hergestellt worden, die als Gastgeschenk verteilt, aber auch für 3,50 beim Touristikbüro Laufenburg käuflich erworben werden können. Hauptamtsleiterin Carina Walenciak stellte das Jubiläumslogo 50 Jahre Partnerschaft Laufenburg-Le Croisic vor. Die Feierlichkeiten zu 50 Jahre Städtepartnerschaft werden mit französischen Spezialitäten bei der Altstadtweihnacht ihren Abschluss finden.