Nach zwölf Jahren im Dienst der katholischen Kirche am Hochrhein wird Pfarrer Klaus Fietz die Seelsorgeeinheit Laufenburg-Albbruck zum 31. August verlassen und seinen wohlverdienten Ruhestand antreten. Mit einem feierlichen Gottesdienst in der vollbesetzen Heilig-Geist-Kirche in Laufenburg wurde Fietz am Sonntag verabschiedet. An dem Gottesdienst wirkten treue Weggefährten von Fietz, namentlich Pater Aidan, Dekan Peter Berg, Diakon Matti und Pfarrer Ostertag mit. Musikalisch umrahmt wurde die Eucharistiefeier vom Kirchenchor St. Martin Luttingen und der Kirchenchorgemeinschaft Hochsal-Laufenburg, die eine Haydn-Messe sangen, sowie einigen Streichern. Solistinnen waren Irene Hoffmann und Karen Haberbeck.

Der Gottesdienst drehte sich um die Metapher des bestellten Feldes, auf dem Fietz seit 2011 in der Seelsorgeeinheit am Hochrhein und seit seiner Priesterweihe vor 40 Jahren symbolisch seine Saat ausgesät hatte. Dekan Peter Berg, der ihn in Laufenburg eingeführt hatte, sprach von der gekommenen Zeit, aufzubrechen und betonte, dass Fietz „die Menschen immer sehr am Herzen gelegen hatten“.

Dies wurde auch bei den anschließenden offiziellen Gruß- und Dankesworten im Pfarrheim deutlich. Zuvor spielte ein Gesamtchor der Stadt- und Feuerwehrmusik Laufenburg und den Musikvereinen Luttingen, Rotzel und Hochsal unter der Leitung von Illia Kravchenko Fietz zu Ehren und verabschiedete ihn mit musikalischen Grüßen. Da sich Fietz als wahrer Blasmusikfan entpuppt hatte, erhielt er von allen Vereinsvorsitzenden eine Dauerkarte für die jeweiligen Jahreskonzerte.

Im Pfarrheim überreichte Gemeinderatsvorsitzender Pirmin Böhler Klaus Fietz die Große Verdienstmedaille der Seelsorgeeinheit Laufenburg-Albbruck. Die Ministranten, die nahezu vollzählig am Abschiedsgottesdienst gedient hatten, schenkten ihm eine Kerze mit den Namen der Minis.

Bürgermeister Ulrich Krieger, der auch im Namen seines Amtskollegen Stefan Kaiser aus Albbruck sprach, sagte, Fietz sei ein Pfarrer gewesen „wie man sich ihn nur wünschen kann“. Auch der Murger Bürgermeister Adrian Schmidle war Fietz zu Ehren an die Verabschiedung gekommen. Von Krieger und Kaiser gab es eine Bildercollage. Weitere Präsente gab es vom evangelischen Pfarrerehepaar Born, das die gute Zusammenarbeit im Sinne der Ökumene betonte, dem Vorsitzenden der Sozialstation Heilig-Geist, der Vorsitzenden des Perukreises und zwei extra aus der Partnergemeinde angereisten peruanischen Gästen, den Kirchenchören und den Fasnachtsvertretern vom Elferrat und der Narro-Altfischerzunft.

Da Fietz sich sehr schnell von der Fasnacht am Hochrhein begeistern ließ, wird er auch weiterhin eine Plakette für den großen Sonntagsumzug erhalten. Fietz sprach abschließend von einer „großen Ehre“ und „erfüllten Jahren“, die er durch sein Wirken am Hochrhein gehabt habe.