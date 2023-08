In kaum einem Bereich ist der Ausfall von Personal so gravierend wie in der Schauspielerei. Einfach spontan jemand Neues hinzustellen, geht nicht – egal, wie viel Erfahrung und Wissen diese Person hat. Schließlich muss ein Haufen Text, Mimik und Gestik in mühevoller Vorarbeit geübt werden.

Das muss auch das Theater Wiwa Laufenburg am eigenen Leib erfahren. Just jetzt, bei der Produktion zum 20-jährigen Bestehen des Theaters, fällt eine Schauspielerin wegen eines Unfalls aus. Nachdem das Ensemble seit Ende Juni schon rund zehnmal gemeinsam geprobt hat, hat der Nachtclub-Besitzer im Stück „Ein Herbstabend vor der Stille“ nun keine Frau mehr und der Gruppierung fehlt eine Person, um das Psycho-Schauspiel rund um Misstrauen und Eskalation glaubwürdig auf die Bühne bringen zu können.

Die Suche nach einer Nachfolge gestaltet sich aber nicht ganz einfach, denn eine potenzielle Vertretung muss gewisse Punkte mit sich bringen: Weiblich, dunkelhäutig und zwischen 20 und 45 Jahre alt sollte sie sein. „Zudem sollte sie Deutsch sprechen und lesen können, da ihr Text ja auf Deutsch sein wird“, sagt Martin Willi, Regisseur und selbst Schauspieler im aktuellen Stück „Ein Herbstabend vor der Stille“ von Autor Henning Mankell. Auf eine andere Person auszuweichen, die nicht alle Anforderungen erfüllt, kommt vorerst nicht infrage. Gerade bezogen auf die Hautfarbe hat der dunkelhäutige Aspekt einen thematischen Hintergrund. „Im Stück geht es teilweise auch um Rassismus, da würde es nicht passen, einfach eine weiße Frau einzusetzen“, erklärt Willi. Bis zur Premiere am 18. November bleibe gemäß Willi noch genug Zeit, sich in die Rolle einzuleben. Das sollte gut gehen“, sagt er. „Wir hatten auch schon Ausfälle und dann noch weniger Zeit, um jemanden zu finden.“

Auch wenn die Erwartungen an eine Nachfolgerin gewisse Punkte beinhalten, so sind Erfahrungen im Theater nicht zwingend. „Natürlich wäre es von Vorteil, wenn sie auch schon Theater gespielt hat. Aber ein Muss ist das nicht“, sagt Willi. Auch hier würden er und sein Team mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn es beispielsweise darum geht, wie ein Text am schnellsten auswendig gelernt werden kann. Gemäß Willi handelt es sich bei der Frau eines Nachtclub-Besitzers nicht um eine Hauptrolle, die es zu besetzen gilt. „Im aktuellen Stück haben alle Rollen ungefähr den gleich großen Part“, sagt er. Willi und seine Kollegen hoffen, bald eine Ersatz-Schauspielerin zu finden. Die zehn Vorstellungen im November und Dezember in der Laufenburger Kultschüür bringen eine einsame Insel, Dramatik, Argwohn und eine Prise Nachtclub-Feeling zusammen.

Die Autorin ist Mitarbeiterin der „Aargauer Zeitung“. Dort ist dieser Beitrag auch zuerst erschienen.