von sk

Schwer verletzt wurde am Donnerstag auf der B 34 zwischen Öflingen und Schwörstadt ein Motorradfahrer. Der Unfall ereignete sich kurz nach 17 Uhr. Ein 55-Jähriger befuhr die Bundesstraße von Öflingen Richtung Schwörstadt, als ihm an der Einmündung zur Mülldeponie Lachengraben ein 27-jähriger Autofahrer die Vorfahrt nahm. Trotz einer Vollbremsung des Motorradfahrers prallte er gegen die Fahrertür. Der Motorradfahrer flog von seiner Maschine, rollte in den Gegenverkehr und wurde unter der Fahrzeugfront eines entgegenkommenden Wagens eingeklemmt. Das Motorrad wurde ebenfalls in den Gegenverkehr geschleudert und prallte gegen ein weiteres entgegenkommendes Auto. Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten Motorradfahrer in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr leistete technische Hilfe bei der Bergung der Fahrzeuge. Das Motorrad wurde abgeschleppt, wie auch zwei weitere Autos, welche nicht mehr fahrbereit waren. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 12.500 Euro. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Laufenburg: Unbekannte zerschlagen Scheiben an Fahrzeugen und Einrichtungen

Unbekannte beschädigten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Laufenburger Stadtteil Rhina sechs geparkte Fahrzeuge. Die Autos waren auf der Zimmermannstraße abgestellt. An ihnen wurden Scheiben eingeschlagen, nach jetzigen Stand wurde aus dem Inneren nichts gestohlen. In der östlichen Fortsetzung der Zimmermannstraße Richtung Altstadt und Bahnhof Laufenburg wurden insgesamt vier Straßenlaternen beschädigt. Am Bahnhaltepunkt wurde die Scheibe eines Wartehäuschens sowie die Glasscheibe einer Fahrplanauskunft beschädigt. Die Höhe des Schachschadens ist noch unbekannt. Der Polizeiposten Laufenburg (07763/92880) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den Verursachern machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

Laufenburg: Feuerwehr regelt Verkehr nach Ölunfall selbst

An der Abzweigung zum Grenzübergang Laufenburg stürzte am Donnerstagmittag auf einer Ölspur ein Zweiradfahrer. Dies teilt die Feuerwerh Laufenburg mit. Weil die Leitstelle in Waldshut die Straßenmeisterei nicht habe erreichen können, sei um 13.23 Uhr kurzerhand die Feuerwehr alarmiert worden, um die Ölspur zu entfernen. Weil keine Polizei zugegen war, sperrte die Feuerwehr die verschmutzte Abbiegespur mit ihren Fahrzeugen ab und stellte ein Ölspurwarnschild auf. Dennoch hätten zahlreiche Verkehrsteilnehmer die gesperrte Abzweigung Richtung Zollübergang genutzt, so die Feuerwehr. Große LKW seien von der Feuerwehr über die Kreuzung nach rechts abgeleitet worden, da es in Laufenburg keine passende Wendemöglichkeit für LKW gebe. Als endlich eine eingetroffen sei, habe diese zunächst noch weitere Ölverschmutzungen in der Umgebung erkundigt, ehe die Feuerwehr die Einsatzstelle nach über einer Stunde an die Polizei übergeben konnte.

Kleines Wiesental: Größerer Waldbrand bei Fischenberg

Mit einem Großaufgebot bekämpften am Donnerstag ab 15.30 Uhr mehrere Feuerwehrabteilungen einen Waldbrand bei Fischenberg. Auf eine Fläche von etwa 100 auf 300 Metern brannte trockenes Unterholz. Gegen 18 Uhr war der Brand gelöscht. Aufgrund der Gefahr von Brandnestern blieben Teile der Feuerwehr jedoch noch mehrere Stunden vor Ort. Personen wurden keine verletzt. Ursächlich für den Brand dürfte ein, wegen einem starken Wind, außer Kontrolle geratenes Feuer gewesen sein, in welchem zuvor Reisig verbrannt wurde. Das Polizeirevier Schopfheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr war mit 12 Fahrzeugen sowie etwa 60 Einsatzkräften vor Ort und das DRK mit vier Fahrzeugen.

Murg: Werkzeug aus Autowerkstatt gestohlen

Unbekannte stahlen aus einer Kfz-Werkstatt an der Königsberger Straße in Murg Spezialwerkzeug. Der oder die Täter hebelten zwischen Mittwoch, 21 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, die Eingangstüre zur Werkstatt auf. Im Gebäude wurden aus zwei Rollwagen und aus Regalen Werkzeug und Spezialwerkzeug entwendet. Der entstandene Diebstahlschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Laufenburg (07763/92880) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in der Königsberger Straße gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.