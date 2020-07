Laufenburg vor 4 Stunden

Schwerer Verkehrsunfall mit Elektro-Scooter

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 4. Juli, in Laufenburg ist ein Mann auf seinem E-Scooter schwer verletzt worden. Der 57-jährige kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Schweizer Klinik.