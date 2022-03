von Andrea Worthmann

Der nächste Meilenstein der Altstadtsanierung im Schweizer Laufenburg wird in Angriff genommen: Im August beginnt die dritte und vorletzte Etappe der Arbeiten. Dabei wird nicht nur die Verlegung der Wasser-, Strom- und Fernwärmeleitungen fortgeführt. Die Zugänge zur Altstadt, darunter das Wasentor, erhalten besondere optische Gestaltungselemente. Am Ende der Sanierung soll die Oberflächen der Straßen, Gassen und Plätze neu gestaltet sein und die Altstadt zu mindestens 80 Prozent mit erneuerbaren Energien versorgt werden.

Die Laufenbrücke erhält kein eigenes Portal

Das Konzept für die Oberflächengestaltung sieht Zugangsportale an den vier Eingängen zum Schweizer Teil der Altstadt vor. Realisiert werden davon allerdings nur drei – am Schwertlisturm, am Wasentor und am Warteck. Auf das Portal an der Laufenbrücke wird verzichtet. Stadtschreiber Marco Waser begründet das wie folgt: „Bei der Laufenbrücke handelt es sich um eine Verbindung zwischen zwei Altstädten und um keinen klassischen ­Zugang zur Altstadt.“

Getreu nach dem Motto „Zwei Länder, eine Stadt“ soll die Laufenbrücke als verbindendes Element möglichst in der heutigen Form belassen werden.

Möglichkeiten gibt es viele

Wie könnten die Zugangsportale künftig aussehen? Waser: „Die Stadteingänge sollen so als wiedererkennbares Element hervorgehoben werden.“ Es gäbe keine Richtwerte oder Musterbeispiele.

Denkbar wären etwa Säulen oder Lampen, wie es in anderen Altstädten vorkommt – jedoch wird über mögliche Gestaltungsvarianten erst diskutiert, wenn der involvierte und damit beauftragte Landschaftsarchitekt Vorschläge ausgearbeitet hat.

Einen Großteil der Sanierungsarbeiten und Neuerungen stellt nach wie vor der Wärmeverbund und die Verlegung neuer oder Erneuerung alter Leitungen dar. Nach einer vierten und letzten Etappe wäre dann die gesamte Altstadt zu mindestens 80 Prozent mit erneuerbaren Energien versorgt.

Zur Erinnerung: In den ersten beiden Etappen wurden im Bereich obere Wasengasse, Hinterer Wasen, Gerichtsgasse bis runter in die Untere Wasengasse Sanierungsarbeiten getätigt.

Hierbei wurden bestehende Abwasserleitungen ersetzt und das Teil-Trennsystem realisiert sowie Wasserleitungen und die Elektroversorgung erneuert. In einigen Bereichen wurden bereits Fernwärmeleitungen für den Wärmeverbund Zentrum hinterer Wasen verlegt und anschließend in Betrieb genommen.

In der dritten Etappe werden diese Arbeiten nun weitergeführt im Bereich Marktgasse, Rösslistäge, Flößergasse, Rossgässli, auf dem Marktplatz sowie in der Herrengasse und dem Schlossbergsteig. Auch Fernwärme ist ein Thema für die Liegenschaften in diesem ­Bereich. Der erforderliche Straßenaufbruch habe eine Oberflächenerneuerung zur Folge, sagt Waser. Er hebt hervor: „Die Besonderheiten sind sicherlich die Aspekte der Oberflächengestaltung, welche am meisten ins Auge stechen. Das Konzept ist umfangreich.“ Aus dem Grund würde für diese Umsetzung eine Begleitgruppe sowie ein Landschaftsarchitekt eingesetzt werden, erklärt Waser weiter.