Zum Start in die Wandersaison gibt es mit dem Schwarzwaldverein Laufenburg wieder einiges zu entdecken. Wanderführer und Vorstand des mitgliederstarken Vereins haben ein buntes Programm zusammengestellt. Bereits im Januar starteten die Aktivitäten – 54 Veranstaltungen stehen dieses Jahr im Kalender. Zehn Radwanderungen werden angeboten, sechs mehrtägige Aktivitäten stehen auf dem Plan und auch die beliebten Feierabendwanderungen sind wieder eingeplant. Drei Programmpunkte orientieren sich am 50-jährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft Laufenburg – Le Croisic. Für seine Touren kann der Verein auf neun, nach den Richtlinien des Deutschen Wanderverbandes geprüfte, Wanderführer zurückgreifen.

Drei vielversprechende Aktivitäten im Rahmen der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum der deutsch-französischen Freundschaft Laufenburg – Le Croisic stehen auf dem Plan. „Der Schwarzwaldverein Laufenburg ist seit langer Zeit durch Reisen mit unserer Partnerstadt Le Croisic verbunden“, so Ines Zeller, Vorsitzende des Schwarzwaldvereins. Die einst von Gert Philipp im zweijährigen Turnus organisierte Pfingstreise in die französische Schwesterstadt findet auch in diesem Jahr statt – Ende Mai unter Leitung von Ines Zeller. Start der Programmpunkte anlässlich der Jumelage ist am 2. April: Hier wird sich kulinarisch mit bretonischen Spezialitäten auseinandergesetzt. An unterschiedlichen Stationen warten kleine Happen und Getränke aus der Bretagne auf die Teilnehmer der rund acht Kilometer umfassenden Kurzwanderung von Hochsal nach Luttingen. Im kommenden Oktober wird dann der Gegenbesuch aus der französischen Partnerstadt empfangen. Das gemeinsame Begehen der „Laufenburger Acht“ unter Leitung von Ines Zeller bietet Gelegenheit zum Austausch über die vergangenen Jahre.

Aber es gibt noch mehr Interessantes im Jahresprogramm: Geschichtsbegeisterte können sich auf einen Besuch bei den badischen Revoluzzern freuen. Am 23. April führt Ines Zeller Interessierte auf den Spuren von Emma und Georg Herwegh von Pratteln nach Liestal. Und auch Blumenliebhaber kommen nicht zu kurz: Am 21. Mai lädt Wanderführerin Gisela Müller zur Orchideenwanderung von Merishausen über den Randenturm ein. Keine Angst vor dem bösen Wolf dürfen die Teilnehmer der Rundwanderung am 25. Juni haben: dann geht es mit Wanderführer Franz Butz über den Wolfspfad zum Schwarza-Felsensteig. Am 27. August lädt Ulrich Plätzmann zur Hochrheinschleusentour entlang des Rheins ein. Und wer wissen möchte, wer oder was der „dicke Daniel“ ist, sollte die Rundwanderung am 6. August in Rothaus nicht verpassen.

