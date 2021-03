Acht Monate nach Beginn der Sanierung der Laufenburger Hans-Thoma-Schule bewegen sich die Arbeiten im gesteckten Zeit- und Kostenrahmen. „Wir sind eher einen Ticken schneller als geplant“, erklärte Projektleiterin Yvonne Reich vom Büro Ernesto Preiser (Waldshut-Tiengen) am Montag im Gemeinderat zum Stand der im Juli 2020 begonnenen Sanierung. Der Kostenstand liege mit derzeit 7,060 Millionen Euro um etwa 4 Prozent unter der berechneten Summe, berichtete Ernesto Preiser. Die Sanierung soll spätestens zum Ende der diesjährigen Sommerferien abgeschlossen sein.

So sieht es in den Klassenzimmern des Neubaus aus, die derzeit saniert werden. | Bild: Yvonne Reich/Ernesto Preiser Freier Architekt

Bürgermeister Ulrich Krieger warnte vor zu viel Euphorie bezüglich der Kosten: „Wir sind in Abschnitt zwei von vier. Es kann also immer noch was passieren. Aber wir haben einen kleinen Puffer.“ Stadtrat Gerhard Tröndle (CDU) macht trotzdem seiner Begeisterung Luft: „Bei früheren Projekten sind ganz andere Zahlen herausgekommen.“

Bereits fertiggestellt ist der erste Bauabschnitt im Altbau. Der zweite Bauabschnitt im Neubau ist ebenfalls bereits fortgeschritten. „Wir hatten bisher gute Handwerker und auch Glück mit Corona“, sagte Reich. Es habe bisher keine Verzögerungen wegen der Pandemie gegeben. Bei der Sanierung des Dachs sei man optimistisch gewesen, wie in den vergangenen Jahren keine größere Winterpause einlegen zu müssen. Doch dann habe die Witterung doch eine Unterbrechung erzwungen. Nächste Woche der Abbau des Dachs beginnen, so Reich. Weil eine geplante Besichtigung durch den Gemeinderat wegen der Corona-Kontaktbeschränkungen nicht möglich war, präsentierte die Architektin einige Bilder, die den Baufortschritt dokumentierten.

Mit 7,060 Millionen Euro liege der aktuelle Kostenstand leicht unter den auf 7,366 Millionen Euro berechneten Kosten, gab Architekt Preiser Auskunft. 5,768 Millionen der Gesamtsumme entfielen bisher auf den Neubau, 1,292 Millionen auf den Altbau. Die insgesamt erwarteten Kosten betragen 7,3 Millionen Euro. „Wir hatten in Laufenburg noch nie ein Bauprojekt dieser Größenordnung“, sagte der Bürgermeister.

Einstimmig vergab am Montag der Gemeinderat die Arbeiten für ein weiteres Gewerk. Für die Bruttoangebotssumme von 290.000 Euro führt Ebner Raumideen aus Rotzel die Schreinerarbeiten im Neubau aus. Die Bauleistung umfasst unter anderem 65 Fensterbänke, je 13 Einbauschränke und Waschbeckenmöbel für Klassenzimmer, 15 Garderoben, zwölf Sitzbereiche, fünf Einbauschränke im Verwaltungsbereich und eine Teeküche für das Schulsekretariat. Nach der Ausschreibung waren vier Angebote eingegangen.