von Brigitte Chymo

Oberschützenmeister Thomas Ranz steht auch weiter an der Spitze des Schützenvereins Laufenburg. Die Mitgliederversammlung in der Storchenmatt am Freitagabend bestätigte Ranz für zwei weitere Jahre in seinem Amt. Vom vorangegangenen Vereinsjahr sprach Ranz als „einem eigentlich nicht stattgefundenen Jahr“.

Grund ist natürlich Corona, der sowohl den Betrieb auf der Schießanlage wie auch im Vereinsheim zum Erliegen brachte. Traditionelle Termine wie das Schützenfest und das Volksschießen fielen aus. Entsprechend „dünn“ fiel der Rückblick des Oberschützenmeisters aus. Einziger offizieller Termin des Vorstands war der Geburtstagsbesuch bei einem Ehrenmitglied.

Auch der Sportbericht kam bei weitem nicht an seinen ansonsten üblichen Umfang heran. Immer wieder wurden Wettkämpfe abgesagt. Immerhin konnten der Schützenverein aber nach zwei Jahren Pause wieder zu den Schützenkameraden nach Winterthur fahren: „Es war schön wieder mal irgendwo anders zu sein“, so Hauptschießleiter Michael Schmidt zu dem Freundschafsschießen in der Schweizer Nachbarschaft.

Beendet werden konnte inzwischen die Luftgewehrrunde in der Kreisklasse, die im letzten Winter ausgesetzt werden musste. Die Teilnehmer des Schützenvereins erreichten gute Platzierungen: Laufenburg 2 beendete den Wettkampf auf dem zweiten Platz, Markus Hofmann gewann die Einzelwertung. Hauptschützenmeister Michael Schmidt meinte zu den vergangenen Monaten: „Es war nicht leicht, alles am Laufen zu halten.“ Inzwischen kann auf der Schießanlage wieder trainiert werden, und erst kürzlich fand auch wieder ein Wettkampf mit Gegnern auf der Anlage statt.

Corona machte sich auch in der Kasse des Schützenvereins bemerkbar. Die Einnahmen flossen ohne die Städtlefasnacht mehr als spärlich: „Am Jahresende hat es zumindest gereicht, um über die Runden zu kommen“, kommentierte Schatzmeister Jan Richter die 500 Euro Gewinn in der Vereinskasse.

Auf der Tagesordnung standen auch Ehrungen. Aus 2020 wurden die Ehrungen für Roland Augustin und Dieter Hähnel nachgeholt. Beide Geehrten sind seit 25 Jahren Vereinsmitglied. Dieselben Jahre an Vereinszugehörigkeit hat 2021 Ernst Merk. Die Geehrten erhielten Urkunde und die Silberne Ehrennadel des Deutschen Schützenbundes.

Die Grüße der Stadt Laufenburg überbrachte Gemeinderätin Claudia Huber. Die Rätin betonte, wie wichtig der Schützenverein für das Vereinsleben in Laufenburg sei.

Laufenburg Mitgliederschwund beim FC Binzgen Das könnte Sie auch interessieren