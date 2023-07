Nach hartem Wettkampf, der vom 2. bis 9. Juli andauerte, waren die Teilnehmer, die sich am Königsschießen des Laufenburger Schützenvereins beteiligt hatten, gespannt, wer die Pokale für die Schützenkönige in den verschiedenen Kategorien mit nach Hause nehmen würden. Dazu waren über 100 Freunde des Laufenburger Schützenvereins am Montagabend, beim Handwerkerhock, bei dem erstmals auch die Siegerehrung stattfand, bei leckerem Gegrilltem auf der Schützenwiese des Vereins, zusammengekommen.

Hauptschießleiter Michael Schmidt verkündigte ab 19 Uhr, unter dem wachsamen Auge von Oberschützenmeister Thomas Ranz, die Schießergebnisse in den einzelnen Kategorien, an dem sich mehr als 300 Schützinnen und Schützen beteiligt hatten. Alle verlesenen Platzierungen wurden mit großem Applaus bejubelt.

Bei den Volksschützen wurde Schützenkönigin der Damenklasse 1 (bis 50 Jahre), Emmanuelle Keller mit 94 Ringen, in der Damenklasse 2 (ab 51 Jahren) Karin Schmidt mit 89 Ringen zur Schützenkönigin ausgerufen. Auch bei den Herren war das Feld der guten Schützen dicht gedrängt. Schützenkönig der Herrnklasse 1 (bis 50 Jahren) wurde Meik Lüthy mit 97 Ringen, in der Herrenklasse 2 (ab 51 Jahren), Thomas Wasmer mit 95 Ringen zum Schützenkönig ausgerufen.

In den Mannschaftswettbewerben ging es ebenfalls hart zur Sache. Den Damen-Mannschaftspokal erhielten mit 274 Ringen die Mannschaft „Batwomens“ mit Nicole Reiser, Heike Strittmatter und Stefanie Zweig. Den Herren-Mannschaftspokal erhielten die Mannschaft „Narronen 2“ mit 375 Ringen mit Niklas Arzner, Tobias Maier, Thomas Wasmer und Klaus Epting, beim Sie & Er Schießen Emanuelle und Valentin Keller. Fredy Flum bekam den Lotty-Lerch-Gedächtnispokal. Die Ehrenscheiben nahmen Heidi Gloor und Jonas Rüde mit nach Hause.