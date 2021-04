Mit beinahe 400.000 Euro soll noch in diesem Jahr eine Innensanierung der Hebelschule Luttingen erfolgen. Bürgermeister Ulrich Krieger informierte am Mittwoch den Ortschaftsrat Luttingen über das Vorhaben. Vor der Sitzung in der Möslehalle informierte sich der Ortschaftsrat zusammen mit dem Bürgermeister und Bauamtsleiter Roland Indlekofer, über die vorgesehenen Sanierungsarbeiten vor Ort. Ortsvorsteherin Michaela Kaiser stellte fest, dass sich die Hebelschule seit ihrem eigenen Grundschulbesuch kaum verändert habe.

In seinen anschließenden Ausführungen vor dem Ortschaftsrat, erklärte Krieger, dass man auch in der Vergangenheit bereits kleinere Sanierungsarbeiteten, wie den Austausch der Westfenster im Altbau, den Bau einer Stahltreppe als Rettungsweg am Neubau und kleinere Brandschutzmaßnahmen an beiden Gebäuden, vorgenommen hatte. Im Rahmen einer Bestandsaufnahme wurde festgestellt, dass die elektrotechnischen Einbauten im Neubau noch aus dem Baujahr 1961-1962 stammen, weshalb das Stadtbauamt zusammen mit dem Ingenieurbüro Kienle einen Sanierungsplan erstellte, der gleichzeitig die Anforderungen einer digitalen Schule in Alt- und Neubau enthält.

Die Kosten nach Gewerken teilen sich wie folgt auf: Baukonstruktion: 123.000 Euro, Technische Anlagen: 212.000 Euro, Ausstattung und Baunebenkosten: 64.000 Euro. Total: 399.000 Euro. Damit sind die ursprünglich im Haushaltsplan 2021 veranschlagten Kosten um 157.000 Euro überschritten worden. Dies ist darauf zurückzuführen, weil der Sanierungsbedarf im Gewerk Elektro wesentlich höher ausfiel, als ursprünglich angenommen.

Hauptarbeiten in den Sommerferien

Die Hauptarbeiten sollen zwischen Anfang Juli bis Ende der Sommerferien im September 2021 ausgeführt werden. Die Restarbeiten sollen dann im laufenden Schulbetrieb bis in den Herbst erfolgen.

Der Ortschaftsrat stimmte den Ausführungen des Bürgermeisters einstimmig zu. Am Montag soll der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung die Stadtverwaltung mit der Ausschreibung der Bauarbeiten beauftragen. kann. Das Ingenieurbüro Kienle aus Ostrach soll die Fachplanung übernehmen. Gleichzeitig muss der Gemeinderat die überplanmäßigen Ausgaben genehmigen.