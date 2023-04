Wenn 28 Schülerinnen und Schüler konzentriert und leise im Klassenzimmer arbeiten, dann wird entweder gerade ein Test geschrieben oder die Arbeit macht ihnen Spaß. Letzteres traf auf jeden Fall bei dem Schreib-Workshop zu, den die sechste Klasse der Hans-Thoma-Schule kürzlich bei der Laufenburger Burgschreiberin Anke Ricklefs absolvierte.

Weder die Schülerinnen und Schüler noch die Lehrerin wussten zuvor, was sie in diesem Workshop erwartet, aber Hausch war der Meinung, dass es der Klasse gut täte, wenn eine andere Person, die sich auch beruflich mit dem Schreiben und der Sprache beschäftigt, den Kindern etwas beibringt. Die Lehrerin für Deutsch und Kunst wollte Anke Ricklefs freie Hand für die Gestaltung des Unterrichts lassen, sie wusste schließlich, dass sie regelmäßig Workshops leitete und die nötigen Erfahrungen mitbringt.

Keine Ablenkung durch Regeln

In dem Workshop wurden verschiedene Übungen für kreatives Schreiben gemacht. Das „freie Schreiben“ ist beispielsweise eine Übung, in der einfach drauflos geschrieben wird. Ohne Punkt und Komma. Im Ernst: Grammatik, Kommasetzung und Satzbau spielen keine Rolle. Ricklefs erklärt: „Ich möchte so den Kindern die Möglichkeit geben, zu erfahren, wie es ist, tatsächlich aus sich heraus zu schreiben, ohne durch Vorgaben abgelenkt zu werden. Damit entdecken sie das, was sie wirklich zum Ausdruck bringen wollen.“

Zum kreativen Schreiben gehören auch Wahrnehmungsübungen. Einfach mal in Ruhe die Geräusche oder Gerüche der Umgebung wahrnehmen. Wenn die Kinder nicht das freie Schreiben praktizieren, gibt Anke Ricklefs der Klasse Schreibimpulse. Das können Wörter sein, aber auch Satzanfänge oder Situationen, die sie beschreibt. Auch zwei Kunstwerke hat die Burgschreiberin aus Köln mitgebracht. Mit den Bildern sollten die Schülerinnen und Schüler erfahren, wie Kunst durch Kunst entsteht und erfahrbar wird. Sie sagt: „Dabei geht es nicht darum, das Bild zu beschreiben oder zu interpretieren, vielmehr darum, sich von dem Kunstwerk zu eigenen Texten inspirieren zu lassen, den Ideen und Assoziationen, die beim Betrachten des Bildes hervorgerufen werden, frei zu folgen.“

Haikus am Rheinufer

Für eine besondere Aufgabe ging Anke Ricklefs mit den Kindern raus an den Rhein, um ihnen auch dort einen Ort zur Inspiration zu geben. Hier sollte die Klasse sich an Haikus versuchen. Das sind dreizeilige, kleine Gedichte, die einer bestimmten Regel folgen. Diese Gedichtsform hat ihren Ursprung in Japan und beschäftigt sich traditionell mit Jahreszeiten, der Natur und Gefühlen. Verena Hausch gefiel auch die Idee der Kölner Autorin, jedem Kind sein eigenes kleines Büchlein für die Gedichte und Geschichten zu geben. Dieses Buch durfte niemand ohne Erlaubnis anschauen. Dabei fiel Hausch auf, dass der Umgang mit dem Büchlein besonders liebevoll war, es immer mitgebracht wurde und sogar teilweise in der Freizeit weitergeschrieben wurde.

Anke Ricklefs und Verena Hausch sind sich darüber einig, dass der etwas andere Unterricht bei den Kindern sehr gut angekommen sei, und dass sie sich gut darauf eingelassen hätten. „Sogar diejenigen, die sonst nicht so gerne schreiben“, sagt die Lehrerin und lacht. Nachdem der Workshop beendet war, durften einige Kinder ihre schriftlichen Werke im Klassenverband vortragen. Eins ist der Klassenlehrerin dabei wichtig: „Die Schülerinnen und Schüler lesen nur das vor, was sie wollen, es wird keiner gezwungen etwas vorzutragen.“