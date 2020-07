von Charlotte Fröse

An der letzten Sitzung des Rotzler Ortschaftsrat vor der Sommerpause am Freitagabend, die immer noch bedingt durch Corona im großen Saal stattfand, sagte Ortsvorsteher Manfred Ebner: „Breitband ist in Rotzel in aller Munde.“ Bis jetzt haben von insgesamt 195 möglichen Häusern (Stand vom Freitag) 120 Rotzler einen Vertrag für den Anschluss an das schnelle Internet geschlossen. Damit liegt die Beteiligung in dem Laufenburger Ortsteil bei knapp über 60 Prozent. Bis zum kommenden Freitag, 31. Juli, besteht noch die Möglichkeit, einen Vertrag zu den günstigsten Konditionen abzuschließen.

„Jeder, der jetzt nicht mitmacht, muss sich im Klaren sein, was er verpasst“, betonte Manfred Ebner. Denn bis zum 31. Juli kostet ein Neuanschluss 250 Euro, bei Tiefbau durch den Anschlussnehmer in Eigenregie, inklusive Material (20 Meter Hauszuführung), Einmessung, Montagearbeiten Glasfaser durch die Stadt. 950 Euro kostet der Neuanschluss wenn er durch die Stadt Laufenburg erstellt wird, allerdings inklusive Tiefbau, Hauseinführung auf Privatgrund (bis zehn Meter Abstand Hauswand/Grundstücksgrenze), bei mehr als zehn Metern erfolgt ein Aufschlag von 150 Euro je Meter. Während der Bauphase kommt ein Neuanschluss, bei Übernahme der Tiefbauarbeiten durch den Anschlussnehmer, bereits auf 750 Euro. Ein Neuanschluss durch die Stadt Laufenburg wird dann 1950 Euro kosten. Nach Abschluss der Bauphase muss der Anschlussnehmer die kompletten tatsächlich anfallenden Kosten tragen.

Ortsvorsteher Ebner ist zuversichtlich, dass 85 bis 90 Prozent der Haushalte noch bis Ende der Woche einen Vertrag eingehen werden. Da wegen der Corona-Krise keine öffentlichen Info-Veranstaltungen stattfinden konnten, ließen sich die Ortschaftsräte zum Thema Breitband schulen und konnten 85 Bürger direkt beraten. „Die Resonanz auf die persönliche Beratung war sehr gut“, freute sich Ebner. Für das Engagement der Ortschaftsräte sprach er ihnen auch im Namen vom Laufenburger Bürgermeister Ulrich Krieger einen großen Dank aus.

Baubeginn im Herbst

Im nächsten Schritt werden die Ausschreibungen für die Bauarbeiten auf den Weg gebracht. Je nach Kapazität des Bauunternehmers könnte noch im Herbst mit den Arbeiten begonnen werden, spätestens aber im Frühjahr 2021, erklärte der Ortsvorsteher. Wie viele der etwa 200 Haushalte in Hochsal einen Vertrag abgeschlossen haben, konnte Ebner nicht sagen, es lagen ihm diesbezüglich keine Zahlen vor.