Wenn einer eine Reise tut, dann schreibt er von unterwegs eine Ansichtskarte an die Daheimgebliebenen. So war es jedenfalls früher üblich, heute ist dies eher die Ausnahme. Nichtsdestotrotz sind die bunten Karten aus längst vergangenen Zeiten beliebte Sammlerobjekte und mitunter auch ein Zeitdokument.

Laufenburger verschenkt Teil seiner Sammlung

Weit über 1000 Ansichtskarten hat der Laufenburger Egon Gerteis in den vergangenen Jahrzehnten gesammelt. Sein ältestes Exemplar stammt aus dem Jahr 1896. Fündig geworden ist er auf Börsen oder bei Tauschtagen, die er als begeisterter Briefmarkensammler regelmäßig besucht.

Den Bestand an seinen Sammelobjekten hat Gerteis nun reduziert und Teile seiner Ansichtskartensammlung an Stadtarchive in der Region übergeben, wie er berichtet. Exemplare gingen unter anderem nach Bad Säckingen, Murg, Laufenburg, Albbruck, Ühlingen-Birkendorf und Waldshut-Tiengen.

Die erste Ansichtskarte kommt aus Oldenburg

Erfunden haben soll die Ansichtskarte der Oldenburger Buchhändler August Schwarz (1837-1904). Am 16. Juli 1870 soll er die erste mit einem Bildchen bedruckte, eine „Correspondenz-Karte“, verschickt haben. Der Siegeszug der Ansichtskarte war eingeläutet.

Liebende können mit Hilfe der Briefmarkensprache auf Ansichtskarten ihre Gefühle ausdrücken. | Bild: Charlotte Fröse

Sie traf den Nerv der Zeit und erfüllte das Bedürfnis nach einem raschen und einfachen Informationsaustausch. Kaum ein Thema wird auf den bunten Ansichtskarten ausgespart und entfaltet eine bunte Bilderflut. Neben Gruß- und Glückwunschkarten sind Ansichten von Landschaften, Städten und Dörfern oder von Ereignissen zu finden. Bilder aus der Politik, von technischen Errungenschaften, Kunst, Sport oder Liebe wurden zum Teil mit viel Humor auf den Ansichtskarten verewigt.

Zu Anfang mit Zeichnungen und einfacher Sprache

Zunächst zierten Zeichnungen und Grafiken die Karten, später wurden auch Fotografien auf die Karten gedruckt. „Wetter schön, Hotel gut, Essen prima. Sonnige Grüße.“ Neben den Bildern trug auch die vereinfachte Sprache zum Erfolg der Ansichtskarte bei. Selbst geheime Botschaften konnten unter Liebenden über die Art der Anbringung der Marken ausgetauscht werden.